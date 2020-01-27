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الداعية الحارثي: ما يقوم به الرئيس السيسي والجيش والإعلام في مواجهة الإخوان جهاد مقدس وأجره عظيم عند الله

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الداعية الإسلامي عادل الحارثي، إن ما يقوم به الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية والإعلام في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية هو جهاد مقدس وأجره عظيم عند الله.
 
وأضاف عادل الحارثي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن 
 
وتابع عادل الحارثي:"  أبجديات جماعة الإخوان الإرهابية التي كتبها الإرهابي سيد قطب  تنص على أن البشرية كلها ارتدت عن الإسلام".

وأكمل عادل الحارثي:"  المسلمين ذاقوا الويلات من أعمال جماعة الإخوان الإرهابية وتفجير المساجد والكنائس، والسعودية أحبطت محاولة لتفجير المسجد الحرام والنبوي".

ولفت الحارثي:" حسن البنا أنشأ التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية لقتل المسلمين، وجماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدين الإسلامي".

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