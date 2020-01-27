وزارة الخارجية توجه رسالة إلى العاملين المصريين بالأردن

دعت وزارة الخارجية العاملين المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية في مجال عملهم، إلى سرعة الاستفادة من الفرصة المتاحة لتصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم في الأردن حفاظًا على حقوقهم.





ونوهت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إلي ما صدر عن وزارة العمل الأردنية من مناشدة بمغادرة جميع العاملين الذين تقدموا بطلب مغادرة نهائية للمملكة خلال فترة تصويب الأوضاع، مستفيدين من الإعفاء من سداد كافة رسوم السنوات السابقة، وحصلوا على موافقة السلطات الأردنية على الخروج النهائي، وذلك في موعد أقصاه يوم 9 فبراير 2020.





تأتي مناشدة الخارجية للمصريين بمناسبة اقتراب فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة الأردنية الهاشمية من نهايتها في 30 يناير الجاري، بعد أن تم تمديدها مرتين منذ الإعلان عن بدئها في 22 سبتمبر 2019.