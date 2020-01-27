عميد الدراسات الإسلامية السابق: تجديد الخطاب الديني يتضمن تصحيح المفاهيم المغلوطة

علق الدكتور محمد أبو عاصى، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق، على قرار حظر النقاب بهيئة التدريس بالجامعات، قائلا "نجد كثيرا من الفقهاء لا يعتبرون النقاب فرضا، لكن العمل والتعليم داخل الجامعة فرض، مستنكرا التشبث بامر ليس فرضا، وليس ثابت ثبوتا قطعيا ويتعارض مع العمل القطعى والعمل داخل الجامعة.





وأشار خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى" ، إلى أن تجديد الخطاب الديني يتضمن تصحيح المفاهيم المغلوطة، لافتا إلى أنه إذا كان النقاب فرض ونساوى بينه وبين الفرائض القطعية التى أنزلها الله "عز وجل"، فهذا فهم مغلوط.



