هتروح مني.. أب يستنجد بوزارة الصحة: بنتي عمرها 4 أيام وعندها مياه على المخ.. صور

استغاث المواطن عبد الناصر ممدوح مصطفي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة، لإنقاذ طفلته التى لم يتعد عمرها الـ4 أيام فقط، وتعاني من وجود مياه على المخ، بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية، وتحتاج إلى رعاية صحية عاجلة متخصصة، مناشدا وزارة الصحة بالتدخل لإنقاذ الطفلة.

ويقول فى رسالته: بنتى عمرها 4 أيام، مولوده بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية، وعندها مياه بالمخ والمستشفي لا يملك جهاز شفط المياه، مضيفا أن أحد الأطباء هناك بالمستشفى قال له إن الطفلة يجب أن تذهب إلى مستشفي الشاطبي، والتى أكدت أنه لا يوجد مكان.

وأضاف: "أعمل إيه؟ البنت هتموت.. أغيثونا".

والتواصل مع والد الطفلة : ٠١١١٢٠٥٨٩٦٢

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .