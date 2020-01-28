حب الوطن: الإخوان فشلوا في التحريض ضد مصر 17 مرة

وصف المستشار أسامة عبد الجواد نائب رئيس ائتلاف حب الوطن، فشل " 17 " دعوى لجماعة الإخوان الإرهابية للحشد ضد الدولة المصري وذلك منذ ثورة 30 يوليو، بأنه صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والأنظمة والدول التى تشجعهم وتمولهم وتسلحهم وتأويهم على أراضيهم للتآمر ضد مصر وفى مقدمة هذه الدول والأنظمة النظام القطرى الإرهابى ممثلا فى أمير الإرهاب والدم تميم بن حمد والنظام التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان.





وقال "عبد الجواد" فى بيان له، ان تنظيم جماعة الاخوان الارهابية وتميم واردوغان سوف يواصل الشعب المصرى العظيم صفعهم على وجوههم لان هذا الشعب لن يرضى ابدا بالعودة الى الوراء او الفوضى والدمار والخراب أو وجود دولة المرشد على الأرض المصرية الطاهرة وقال المستشار أسامة عبد الجواد أن الشعب المصرى العظيم هو الذى استدعى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظروف كانت بالغة السوء.





وأضاف أن السيسى ومعه الجيش المصرى الباسل والشرطة الوطنية وحولهم من كل اتجاه التف الشعب المصرى حتى تم تثبيت أركان الدولة المصرية وأصبحت واحة للأمن والسلام والاستقرار والاستثمار وتحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن أى دعوة ضد مصر وشعبها ستكون فاشلة ومكانها الطبيعى سلة المهملات.