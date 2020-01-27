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اقتصاد

مصر تشارك بمعرض "أراب هيلث" 2020 بدبي

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:59 م
هيئة تنمية الصادرات
هيئة تنمية الصادرات
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ولاء عبد الكريم

انطلقت فعاليات الدورة الـ45 لمعرض "أراب هيلث 2020"، بمشاركة 26 شركة مصرية في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات والتي تستمر حتى 30 يناير الجاري.


ويشارك في المعرض 4500 شركة تمثل نحو 159 دولة حول العالم، ومن المستهدف قيام نحو 55 ألف شخص بزيارة المعرض هذا العام للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية.


ويضم المعرض 8 قطاعات رئيسية (المعدات والأجهزة الطبية، المستهلكات والسلع الاستهلاكية، التصوير والتشخيص، العلاجات الوقائية وما بعد التشخيص، الرعاية الصحية والخدمات العامة، البنية التحتية للرعاية الصحية والأصول، أنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات، جراحة العظام والعلاج الطبيعي).


ذكرت هيئة تنمية الصادرات، في بيان اليوم الاثنين، أن الشركات المصرية تشارك على جناح بمساحة 297 مترًا، لافتة إلى أنه يتم تنظيم المعرض بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الطبية.


يذكر أن صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية ارتفعت خلال الفترة من (يناير إلى نوفمبر 2019)، لتسجل نحو 480 مليون دولار في مقابل 478 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، وكذلك خلال نوفمبر بنسبة 20%، لتبلغ 40 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار خلال نوفمبر 2018.


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