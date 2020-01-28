أهالى قرية عزبة صالح بالمنوفية يشكون عدم وجود شبكة صرف صحى

شكا المواطن أحمد شحاتة، البالغ من العمر 35 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود شبكة للصرف الصحى داخل قرية عزبة صالح مركز الباجور محافظة المنوفية.

ويقول فى شكواه: نعانى نحن سكان عزبة صالح محافظة المنوفية من عدم وجود صرف صحى داخل القرية والاعتماد فقط على "الطرنشات" التى تسربت منها مياه الصرف الصحى أسفل المنازل مما أدى لظهور التصدعات والتشققات فى كثير منها فضلا عن تسربها إلى مياه الشرب .

وأضاف : اضطررنا إلى الاعتماد على شراء المياه أو قطع مسافة كبرى لتعبئة المياه من محطات تنقية وتحلية المياه المتواجدة على مشارف القرية، كاشفا عن أنه كان فى السابق هناك مشروع لمد الصرف الصحى إلى القرية ولكنه توقف بدون أسباب.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360