برلماني يطالب بتوفير شبكة ربط بين مستشفيات القطاعين العام والخاص

قال النائب أيمن ابوالعلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن أهم طرق حل أزمة نقص أسرة الرعاية والحضانات هو ضرورة الاهتمام بتوزيع الوحدات الصحية بعدد كافي خاصة في محافظات الأقاليم لما تشهده من كثرة في حالات الوفيات خاصة الأطفال، فتوزيع خريطة تلقي الخدمة الصحية يتطلب دراسة المناطق التي تحتاج دعم واهتمام.





وطالب النائب في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة وجود شبكة ربط بين مستشفيات القطاعين العام والخاص وذلك لتحقيق خطة الوزارة في نجاح وتخطي الأزمات القائمة ،إضافة إلي الاهتمام بالبنية التحتية الصحية.

وأوضح "ابوالعلا"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي انطلقت من بورسعيد إلى أن وصلت إلي محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء اتجاه جيد سيسهم في تفعيل دور هيئة التأمين الصحي باعتباره الداعم الأول للمواطن في تلقيه الخدمة الصحية.





وبشأن هذه الأزمة قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير والارتقاء بخدمة الرعايات والحضانات والطوارئ.





وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك حل جذري وخطة للوزارة لحل أزمة أسرة الرعاية المركزة والحضانات.





وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها عدد أسرة كبيرة بالمستشفيات تتقارب من عدد الأسرة الموجودة بكبرى مستشفيات العالم.





وأوضحت الدكتورة هالة زايد، إنه سيتم توجيه الإسعاف بالأماكن التى يكون بها أماكن فارغة للعناية بالمرضى من خلال عملية الميكنة.



