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بين الناس

مريض قصور بالشريان التاجي يناشد التضامن عودة معاشه المنقطع.. صور

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن محمد عبد الرحمن محمد أبو الريش، المقيم فى مدينة نبروة محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع معاش التضامن الاجتماعى عنه من شهر مايو عام 2018 وحتى الآن لم يعد له، رغم التظلمات التى قدمها للمكتب التابع له.

 

وقال المواطن فى رسالته: أعانى من قصور بالشريان التاجى والضغط والسكر وحدث لى جلطة، وكنت أحصل على معاش تضامن اجتماعى معاش تكافل وكرامة تم قطعه منذ شهر مايو عام 2018 وعند السؤال عن السبب أخبروني بتجديد البيانات والتقديم ضمن معاش تكافل وكرامة، وبعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ظهر لهم أنى أملك سيارة، فذهبت إلى المرور لإحضار ورقة أثبت عدم امتلاكى سيارة، والمنزل الذى أسكن فيه هو ملك لزوجتى، وقدمت كل هذه الأوراق ولم يعود المعاش إلى الآن.


وناشد المسئولون فى وزارة التضامن بحث أوراقه مرة أخرى والتأكد من صحتها وعودة المعاش له نظرا لضيق الحال، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01092597252.


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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