انطلاق فعاليات مسابقات الجوالة في الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية

يتنافس 45 طالبة وطالبة يمثلون 9 جامعات في مجالات مسابقة الجوالة ضمن فعاليات الملتقى الصيدلي والذي تنظمه جامعة سوهاج في فترة من ٢٦ الي ٣٠ يناير ٢٠٢٠ .





وقال محمد صادق رئيس لجنة التحكيم، ان المسابقة تضم 5 طلاب لكل فريق حيث بدأت بتحية العلم المصرى من ثم انطلاق مسابقات القران الكريم، الحديث الشريف، والبحث الدينى، ختاما بحفلة السمر التى يتم تنظيمه يوميا، حيث تبدا اليوم جامعات السادات، جنوب الوادى، القاهرة وذلك بارض الجوالة بالمدينة الجامعية.





وكان انطلق حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية، والذي تنظمه جامعة سوهاج تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة في الفترة من ٢٦الي ٣٠ يناير الجاري، تحت شعار" مصر بلد الأمن والامان"، وذلك بمشاركة ٥٤٠ طالب وطالبة، يمثلون ١٠جامعات مصرية، بالمركز الدول للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد، وبحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.





وأعرب اللواء طارق الفقي محافظ الاقليم في بداية كلمته عن سعادته بتواجده وسط ابنائه من شباب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس الإجلاء، مرحبًا بجميع الوفود المشاركة أساتذةً وطلابًا وعاملين، ولأسرة جامعة سوهاج على الجهود التي بذلتها في الإعداد والتنظيم لفعاليات الملتقي على نحو يليق بمكانتها، مضيفًا ان مثل هذه الملتقيات تأتي في إطار اهتمام الدولة بإرساء قيم الترابط والتعارف والروح الرياضية بين الطلاب، مشيدًا بدور الجامعة كمنارة علمية وبيت خبرة رئيسي ومهم في تنفيذ برامج المحافظة لخدمة المواطنين، موجهًا شكره للدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة لدعمه الدائم وتعاونه المستمر مع المحافظة من اجل تنفيذ خطتها التنموية ومشروعاتها الاستثمارية.





ووجه الدكتور مصطفي عبد الخالق الشكر لقائد مسيرة النهضة بالجامعة الدكتور احمد عزيز لتعاونه المستمر واتاحة كافة الامكانيات من أجل خدمة العملية التعليمية والتى تصب في نهاية الأمر فى مصلحة الطالب الجامعى، مؤكدًا على أهمية الملتقى في حماية الشباب من الأفكار الهدامة من خلال تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، الي جانب انه يعد فرصة طيبة لمد جسور التواصل بين شباب الجامعات المختلفة وتعميق وتوطيد أواصر الصداقة بينهم وخلق روح التنافس الشريف بينهم في كافة الأنشطة.





واستهل الدكتور صفا محمود كلمته بتقديم الشكر لكل من ساهم في انجاح هذا الملتقى وخاصة رئيس الجامعة الداعم الرئيسي لكل الانشطة والفعاليات التي تحتضنها الجامعة، وبالأخص التي تتعلق بالأنشطة الطلابية لأهميتها ولتأثيرها الإيجابي في بناء وتكوين شخصية الطالب، والتي لا تقل أهمية عن العملية التعليمية، مؤكدًا ان الجامعة تفخر بتنظيم هذا الملتقي والذي يعقبه استضافة أسبوع شباب الجامعات المصرية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب يوم ٨ فبراير القادم، وهذا نادرًا مايحدث في أي جامعة ان تنظم مثل هذين الحدثين الكبيرين رغم قلة مواردها.





ورحب الدكتور مجدى القاضي عميد الكلية بجميع الوفود من شباب الجامعات المصرية الذين تحملوا مشقة وعناء السفر للمشاركة بالملتقي، متمنيًا لهم اقامة طيبة في رحاب الجامعة، والذي تعد فرصة حقيقية لتعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الشباب والجامعات المصرية وتبادل الخبرات بينهم، مقدمًا شكره ً وتقديره لعمداء الكلية السابقين ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على مجهوداتهم ودورهم فيما تشهده الكلية من تطور ملحوظ في كافة المجالات العلمية والانشطة الطلابية، مؤكدًا أهمية دور الصيدلي في المجتمع في تقديم الوعي الصحي و التثقيف الدوائي للمرضى، داعياُ الطلاب من شباب الصيادلة بضرورة مواكبة التطور العلمي و الصناعي لتطوير مهنة الصيدلة و تقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء.





وفي ختام الحفل ألقى الدكتور أسامة شوقي محاضرة تذكارية بعنوان "حب مصر" تحدث فيها عن تاريخ مصر باعتبارها مهد الحضارة التي احتضنت أقدم الحضارات وأعظمها، وتحدث عن الحضارة الفرعونيّة والتي لا تزال آثارها الخالدة ماثلة إلى يومنا هذا، مؤكدًا ان حب الوطن أفعال وليس كلام وان مصر تستحق منا كل الولاء و الانتماء فهي الوطن الذي له حقوق وواجبات علينا كمواطنين، والذي يتطلب منا الحفاظ على مكوناته ومقدراته بالجهد والعمل .



