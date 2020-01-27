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منوعات

رجل يسحل شابا ويمطره بالركلات في رأسه داخل محطة مترو .. فيديو صادم

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت لقطات صادمة لمشاجرة عنيفة تندلع داخل محطة سكة حديد، بعد وقوع معركة بين مجموعتين من الرجل بقطار المترو، قبل أن تنتقل المشاجرة إلى رصيف المحطة.


أظهرت المشاهد المزعجة رجلًا يركل اخر  في رأسه مرارًا وتكرارًا بينما كان ينزف  على الأرض بعد تعرضه للسحل في محطة هاربيندين بالقرب من سانت ألبانز ، من مقاطعة  هيرتفوردشاير الانجليزية.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يرى الضحية جيك سترين ، من هاربيندين ، وهو ملقى على الأرض بينما يمطره خصمه في المشاجرة بالركلات  على وجهه، وذلك في الساعة الثالثة صباحًا يوم السبت ، عشية عيد ميلاده الحادي والعشرين.
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