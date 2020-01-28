القمامة والخنازير تحاصر البراجيل .. والأهالي: ارحمونا من الأمراض .. صور

شكا المواطن نمر عبد الفتاح نور السيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدد من المشاكل بمنطقة الزرايب الموجودة فى منطقة غرب البلد بقرية البراجيل، حيث أكد فى شكواه أن المنطقة يوجد بها أكبر تجمع للزبالة فى الجمهورية حيث يتم بها فصل الكرتون والزجاج والبلاستيك وجميع المخلفات الصلبة، مطالبا بنقل الزرايب ومقالب القمامة الموجودة بالقرية إلى منطقة خارج النطاق العمرانى لأنها غير مطابقة للمواصفات الصحية.





ويقول فى رسالته: "القرية يوجد بها فصل للمخلفات العضوية من بقايا الطعام المتواجد في القمامة ويتم بيعها للأهالى وأصحاب مزارع الدواجن، كما يوجد بها تربية الخنازير".





وتابع : نحن نعانى كل المعاناة بسبب الأمراض التي تدمر الأطفال والكبار أيضا بسبب التلوث البيئي، ويوجد أيضا بعد كل هذا تجميع كل المخالفات التى لا يوجد لها فائدة يتم حرقها بعد انتهاء عملهم اليومى، ونعاني من الدخان المميت الذي يدمر صحة أكثر من 250 ألف فرد من القرية.





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