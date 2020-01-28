سائق يشعل النار فى سيارة صاحب شركة بأسيوط .. والعثور على مخزن به 12 مومياء فى سقارة بـ الجيزة و سقوط شقيقين بحوزتهما 10 كيلو حشيش وأفيون

سقوط شقيقين بحوزتهما 10 كيلو حشيش وأفيون بجنوب سيناءض

ضبط صاحب شركة بالإسكندرية بحوزته أوراق مزورة

مصرع عمار السخنة أخطر العناصر الإجرامية فى صحراء السويس

شنت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية حيث لقى عنصر إجرامى شهير مصرعه إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.

وردت معلومات لـ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مفادها تواجد بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة الظهير الصحراوي بالكيلو 28 بطريق القطامية - العين السخنة بدائرة قسم عتاقة بنطاق أمن السويس واتخاذهم من المنطقة مكانًا لترويج المواد المخدرة، مستغلين طبيعتها كمنطقة صحراوية وتردد المتعاطين والمدمنين بها للشراء.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنطقة المشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط مجموعة العمل مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وعقب الوصول للمكان واستشعار العناصر بالقوات بادرت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية متخذين من التباب الرملية ساترًا وعلى الفور بادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وبتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثة عنصر إجرامي شديد الخطورة اسمه الحركي / عمار السخنة والعثور بجواره على(بندقية آلية وخزينتين بداخلهما عدد 37 طلقة -500جم من مخدر الهيروين عدد 4 ميزان حساس - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") خاصين بالعنصر المذكور.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بالوزارة وتنفيذًا لخطة القطاع لمواجهة وتصفية البؤر الإجرامية واستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والتي تتخذ من بؤرة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بأمني الإسماعيلية والشرقية مكانًا لترويج المواد المخدرة وتشكيل مجموعة عمل برئاسة القطاع وبمشاركة قيادات ومفتشي الأمن العام وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي لتصفية تلك البؤرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة إضرام النيران بسيارة أحد المواطنين بأسيوط.

تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بنشوب حريق بسيارة ملاكى بقرية كمبوها بدائرة المركز.





انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص (مالك شركة ملاحة بحرية - مُقيم بذات القرية)، حال توقفها بأحد شوارع القرية بالقرب من محل إقامته، وبسؤال مالكها لم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط عن أن مرتكب الواقعة (سائق - مُقيم بذات القرية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من مالك السيارة نظرًا لوجود خلافات مالية بينهما فعقد العزم على إشعال النيران بسيارته، وفى سبيل ذلك قام بإحضار زجاجة تحوى مادة البنزين وسكبه على السيارة بمكان توقفها وإشعال النيران بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية – سبق اتهامه فى قضايا أموال عامة ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى تسهيل عمليات هجرة غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية، باستخدام أوراق ومستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية لإدخال الغش والتدليس على الجهات المعنية، واستخراج تأشيرات سفر لهم لتهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا لمعلومات، أمكن ضبطــه وبتفتيش مسكــنه عثر على (2 طابعة ألوان مزودة بجهاز سكانر ماكينة لتقطيع الأوراق – وحدة تخزين بيانات "فلاشة" تحتوى على العديد من الأختام والمستندات المزورة الدالة على ارتكابه الجريمة). وم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط مخزن آثار، وعليه ختم مفتش آثار منذ عام 1960 وبداخله 12 مومياء وغطاء تابوت وقطع حجرية منقوشة بالجيزة.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوجود مخزن آثار تابع لمنطقة آثار قديمة بجوار مقبرة بتاح حتب الأول داخل منطقة أثارية بسقارة، لم يتم إدراجها فى كشوف مخازن الآثار وغير معلوم لمفتشي الآثار.





انتقل مفتشى قطاع الأمن العام إلى المخزن، وبالفحص تبين أن المخزن موجود فى إحدى الغرف الملحقة بالمقبرة، وهي عبارة عن قطع حجرية محكمة الغلق خلفها باب خشبي عليه قفل ومختوم باسم أحد مفتشي الأثار سنة 1960.

وتشكلت لجنة عثرت داخل المخزن على غرفتين بداخلهما "12" تابوتا خشبيا داخلهم "12" مومياء وغطاء تابوت وقطع حجرية منقوشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بجنوب سيناء وبحوزتهما كمية من مخدرى الحشيش والأفيون بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أبو رديس بمديرية أمن جنوب سيناء قيام عاطلين "شقيقان" بالإتجار بالمواد المخدرة.





وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى "ملك وقيادة أحدهما" بمنطقة وادى فيران بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (7,5 كيلوجرام لمخدر الحشيش - 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.







تم إتخاذ الإجراءات القانونية.