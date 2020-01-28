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برلمان

الوفد يطالب بطرح أراض صناعية جديدة للمستثمرين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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معتز الخصوصي
أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أهمية توفير المناخ الجيد للمستثمرين بما يكون لديه القدرة على جذب رؤوس الأموال إلى السوق المصري الواعد في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وقال قوطة، في بيان، إن الدولة المصرية عملت خلال الفترات الماضية على توفير العديد من مساحات الأراضي الصناعية للمستثمرين المحليين والأجانب وذلك في إطار خطة الدولة نحو تعزيز القطاع الصناعي وتوسيع أنشطته وقاعدته بما يوفر مزيدًا من فرص العمل ويساهم في خلق تنمية صناعية ورواجًا تجاريًا.

وطالب رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، بضرورة التوسع في طرح الأراضي الصناعية أمام المستثمرين في مختلف المناطق خلال الفترة القادمة تشجيعًا لهم على الاستثمار في القطاع الصناعي المصري.

كما طالب المهندس حمدي قوطة، بضرورة توفير وإتاحة الخدمات المتكاملة للبنية التحتية من غاز وكهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها لهذه الأراضي التي يتم طرحها للاستثمار الصناعي.

وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أهمية العمل على تقديم مزيد من التسهيلات التي من شأنها زيادة الإقبال على السوق المصري من جانب رجال الاستثمار والصناعة.

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