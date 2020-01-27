AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:32 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال رجب محروس مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن الدولة المصرية تتجه نحو الرقمنة من خلال تحويل مصر من المنظومة الورقية إلى المنظومة الإلكترونية.

وتابع محروس خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"تحويل الإقرارات الورقية إلى إلكترونية هو هدفنا لتوفير المعلومة للممول، وهو ما قمنا به من خلال تنظيم سلسلة ندوات توعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا".

وأشار مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إلى أن حملات التوعية التى تقدمها المصلحة تسير فى عدة اتجاهات منها الغرف التجارية والغرف الأمريكية والغرف الألمانية والغرفة البلجيكية، لافتا إلى أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين، لافتا إلى أن هناك فريقا مدربا يقدم المساعدة لكل ممول يريد ملء وتقديم إقراره الضريبي، كما يقدم كافة المعلومات عن مراكز الإرشاد الضريبي المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.

ولفت محروس إلى أن هذه الندوات عامة ومجانية لجميع المهتمين بالشأن الضريبي  من ممولين ومحاسبين ومحامين، موضحا أنه على من يرغب فى الحضور الاتصال مسبقا بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 لتسجيل اسمه والتعرف على مواعيد هذه الندوات.

وأضاف أن هذه الندوات سيتم فيها التعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة على بوابة الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب ، فضلا عن كيفية التسجيل بالمنظومة وإدخال الإقرارات إلكترونيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الضرائب: تحويل 5 شركات بمركز كبار الممولين لمكافحة التهرب.. ويؤكد: استبعاد ما يثبت تهربها

رئيس مصلحة الضرائب يكشف موعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .. فيديو

الضرائب: إدراج من يثبت تهربه من الجمارك ضمن الحالات عالية المخاطر

مصلحة الضرائب: نستهدف تقليل عجز الموازنة وزيادة الفائض

رئيس مصلحة الضرائب: المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات

الضرائب تدعو الممولين لتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية (الرابط)

ترشيحاتنا

خطة بديلة .. أول تعليق من إيران على صفقة القرن

بـ بنطلون ليجن.. هنا الزاهد بإطلالة رياضية

دخلت في غيبوبة.. أزمة صحية تداهم أم الفنانة هبة السيسي.. تفاصيل

الموت يفجع بطل فيلم الممر

انفراجة فنية فى وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدوري

بشرى سارة لـ الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني المرتقبة بأبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة