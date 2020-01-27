تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.. تعرف على التفاصيل

قال رجب محروس مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن الدولة المصرية تتجه نحو الرقمنة من خلال تحويل مصر من المنظومة الورقية إلى المنظومة الإلكترونية.





وتابع محروس خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"تحويل الإقرارات الورقية إلى إلكترونية هو هدفنا لتوفير المعلومة للممول، وهو ما قمنا به من خلال تنظيم سلسلة ندوات توعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا".





وأشار مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إلى أن حملات التوعية التى تقدمها المصلحة تسير فى عدة اتجاهات منها الغرف التجارية والغرف الأمريكية والغرف الألمانية والغرفة البلجيكية، لافتا إلى أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين، لافتا إلى أن هناك فريقا مدربا يقدم المساعدة لكل ممول يريد ملء وتقديم إقراره الضريبي، كما يقدم كافة المعلومات عن مراكز الإرشاد الضريبي المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.





ولفت محروس إلى أن هذه الندوات عامة ومجانية لجميع المهتمين بالشأن الضريبي من ممولين ومحاسبين ومحامين، موضحا أنه على من يرغب فى الحضور الاتصال مسبقا بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 لتسجيل اسمه والتعرف على مواعيد هذه الندوات.





وأضاف أن هذه الندوات سيتم فيها التعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة على بوابة الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب ، فضلا عن كيفية التسجيل بالمنظومة وإدخال الإقرارات إلكترونيا.



