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المشرف العام على الأروقة الأزهرية: التغيير سيحدث في الفكر وليس الدين..فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:22 م
عبد المنعم فؤاد
عبد المنعم فؤاد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام علي الأروقة الأزهرية ، إن هدف هذا المؤتمر هدف إسلامي حقيقي يتعامل مع مواكبة كل العصور وليس العصر الحديث الذى نعيشه فقط كما ان قضية التجديد قانون قرأنى .

وأضاف عبد المنعم فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن التغير الدائم الذي يقف على أرضية صلبة والذى يعتمد على العلم والشرع هذا امر الهي كما ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة متوازنة تدعو إلى الانطلاق في قضية التجديد .

وأوضح عبد المنعم فؤاد ، أن التغيير سيحدث في تغير الفكر وليس في تغير الدين لأن الدين لا يتغير وهذا ما قام عليها المؤتمر وهو تغير الفكر الإسلامي .

وتابع : أن الإسلام يواكب كل العصور ولابد أن يكون له أجوبة على كل الاسئلة التي تعرض في مختلف العصور سواء كانت في المعاملات او السياسة او الاقتصاد وبالتالي سنجد لكل سؤال جواب في الدين  .

واستكمل عبد المنعم فؤاد ، أن  الازهر الشريف مصنع فكرى للرجال كما ان الازهر الشريف يصدر العلماء الي جميع انحاء العالم منذ نشأتة . 


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