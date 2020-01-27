المشرف العام على الأروقة الأزهرية: التغيير سيحدث في الفكر وليس الدين..فيديو

عبد المنعم فؤاد يخطب الجمعة من الجامع الأزهر.. استقبلوا العام الجديد بمحاسبة النفس.. ويؤكد: بعض الرجال يطلقون زوجاتهم بسبب إنجاب الإناث.. وعلينا محاربة الفساد بقانون "من أين لك هذا"