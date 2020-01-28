صحة البرلمان: الوزارة توفر أكثر من مليار جنيه لـ أسِرَّة العناية المركزة

قال النائب حسني حافظ ،عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن المنظومة الصحية تعاني من نقص حاد في عدد أسرة الرعاية والحضانات في جميع المحافظات وخاصة محافظة الإسكندرية نظرا لأنها تغطي خدمة 4 محافظات، علاوة عليها، فهي تخدم مرسي مطروح والبحيرة وكفر الشيخ، فضلا عن وجود نقص سبل الرعاية الصحية، وتحديدا في جراحة المخ والأعصاب وعمليات القلب.





وأكد النائب في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" على أن لجنة الصحة بالبرلمان تواصل جهودها في إيجاد حلول لمختلف الأزمات وعلى رأسها نقص الأسرة وذلك من خلال تقديم طلبات الإحاطة والتوصيات مدعما حديثه بجهوده وذلك من خلال تقديمه طلب إحاطة بشأن مستشفي دار إسماعيل ورأس التيه بالإسكندرية وذلك بسرعة الانتهاء من تجهيزات المباني الداخلية ودعمها بأجهزة الأشعة .





كما أوضح " حافظ" أن وزارة الصحة ستضع حلا جذريا لهذه الأزمة وذلك بناء على حقوق المواطن في الدستور حيث تنص المادة 18 على أن " المواطن له الحق الكامل في العلاج وأن الدولة ملزمة بتقديم كافة الرعاية الصحية وعدم توافرها يعد جريمة في حق المواطن " ، علاوة علي ذلك تخصيص مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون جنيه لصالح أسرة الرعاية والحضانات.





وناقش النائب حسني حافظ ملف مستشفي شرق المدينة بالإسكندرية مع الدكتور أحمد محيي مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، حيث أكد أنه سيتم الانتهاء من المبنى الداخلي الجديد ومده بغرف العناية المركزة وجراحات القلب وذلك خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلي ملف مستشفي جمال عبدالناصر وتجهيزات المبنى الملاصق له، وسيتم افتتاحه في غضون 4 شهور قادمة.



