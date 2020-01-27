طب حلوان تعلن عن مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية

بدأت الجامعات باعلان بعض المسابقات والانشطة الطلابية باجازة نصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الاول بالجامعات المصرية للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وأعلن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان عن مسابقة فى تصوير الاماكن الاثرية بمصر باستخدام الهاتف المحمول، دعما لزيارة الاكاكن الاثرية والتعرف على حضارة مصر العريقة وتاريخها .
واوضح الاتحاد ان شروط المسابقة
١- عدم استخدام الفلاتر والتعديلات على الصورة
٢- المشاركة بالصورة الاصلية مع ذكر اسم المكان الملتقط به الصورة
٣-عدم وحود توقيع شخصى على الصور
واشار الى ان اخر موعد لتسليم صور المسابقة يوم 31 يناير 2020.
الجدير بالذكر ان كلية الطب جامعة حلوان قد انهت امتحانات نصف العام الدراسى منتصف شهر يناير ٢٠٢٠ و تم تجهيز الكنترولات بالكلية لبدء اعمال التصحيح لاعلان النتائج بٱقرب وقت .