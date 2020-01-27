طب حلوان تعلن عن مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية

بدأت الجامعات باعلان بعض المسابقات والانشطة الطلابية باجازة نصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الاول بالجامعات المصرية للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.





وأعلن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان عن مسابقة فى تصوير الاماكن الاثرية بمصر باستخدام الهاتف المحمول، دعما لزيارة الاكاكن الاثرية والتعرف على حضارة مصر العريقة وتاريخها .









واوضح الاتحاد ان شروط المسابقة

١- عدم استخدام الفلاتر والتعديلات على الصورة

٢- المشاركة بالصورة الاصلية مع ذكر اسم المكان الملتقط به الصورة

٣-عدم وحود توقيع شخصى على الصور





واشار الى ان اخر موعد لتسليم صور المسابقة يوم 31 يناير 2020.







