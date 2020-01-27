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أخبار العالم

وزير البترول يكشف حجم إنتاج وصادرات مصر من الغاز

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف وزير البترول طارق الملا تفاصيل إنتاج مصر من الغاز وتصديره، وكذلك اتفاقيات الغاز في شرق المتوسط، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.

وقال الملا إن إنتاج مصر من الغاز تجاوز الـ7 مليارات قدم مكعبة يوميًا مشيرًا إلى تجاوز الصادرات المليار قدم مكعبة يوميًا، وأن صادرات مصر من الغاز تجاوزت المليار قدم مكعبة، يتم تصديرها من محطة إدكو لإسالة الغاز.

وأضاف :"منتدى غاز شرق المتوسط تنضم إليه 7 دول والدور الأساسي لها في أكتوبر 2018 بين مصر وقبرص واليونان بمبادرة مصرية. من 2019 ونحن نبدأ الاجتماعات والهدف خلق هذا الكيان والغرض منها تنسيق السياسات التسويقية وترشيد استخدامات البنية التحتية لزيادة التعاون واستخدام البنية التحتية الموجودة في الدول وأهمها مصر".

وتابع:"حجم مستحقات الشركات الأجنبية بلغ أقل من 900 مليون دولار ومستوى الفاتورة الشهرية بحدود 700 مليون دولار والفرق بحدود 200 مليون دولار وبالإمكان الانتهاء منه خلال السنة الحالية. وحجم الدعم الموجة للمنتجات البترولية بلغ أقل مستوياته لأقل من 28 مليار جنيه مصري".
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