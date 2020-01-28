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أخبار البلد

نائبة رئيس الوزراء الكندي تحث أحزاب المعارضة للتصديق على اتفاقية "نافتا"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:07 م
كريستيا فريلاند نائبة
كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي
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أ ش أ
دعت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي، اليوم/الاثنين/، أحزاب المعارضة السياسية إلى العمل سويا لتمرير اتفاقية نافتا الجديدة "دون تأخير لا مبرر له".

وقالت فريلاند - خلال مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان - إن الوقت قد حان لإنهاء حالة عدم اليقين الاقتصادي التي ظلت قائمة خلال المفاوضات التجارية الطويلة مع الولايات المتحدة والمكسيك، داعية أحزاب المعارضة إلى التعاون والتصديق على اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك التي وصفتها بـ"نافتا بلس"؛ لأنها "في مصلحة جميع الكنديين، لذلك أطلب من جميعنا في هذا المكان العمل سويا كزملاء لوضع كندا والكنديين أولا وتمرير هذا التشريع دون تأخير لا مبرر له".

وأشارت فريلاند إلى أن الاتفاقية التجارية حصلت على دعم من الحزبين في الولايات المتحدة في مناخ سياسي "شديد الاستقطاب"، على حد قولها، واصفة الاتفاقية بأنها الصفقة التجارية الأكثر تقدما في تاريخ كندا.

وأوضحت أنه بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستصبح 99.9 في المائة من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة خالية من الرسوم الجمركية، مضيفة أن "هذا انتصار لكل الكنديين من كل تيار سياسي ومن جميع مناطق بلدنا العظيم".

ويطلب قادة البلديات والمقاطعات ومجموعات الأعمال من الحكومة الليبرالية وأحزاب المعارضة الإسراع في مشروع القانون لتنفيذ الاتفاقية، والذي من المتوقع أن يتم تقديمه يوم الأربعاء المقبل.
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