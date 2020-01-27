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بعد تفعيل السجل الذكي.. أحمد موسى: مش هتحتاج واسطة عشان تطلع شهادة ميلاد

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:47 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية  قامت بتفعيل المرحلة الأولى من السجل المدني الذكي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" دلوقتي انت مش عايز واسطة عشان تطلع شهادة ميلاد بعد  تطبيق  استخراج الأوراق الحكومية وشهادة الميلاد من الماكينات الإلكترونية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  يمكن لأي مواطن أن يقوم  بإصدار شهادة ميلاد  من الماكينات الإلكترونية في دقائق معدودة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كل حاجة هتكون مميكنة في البلد، ويمكن لأي مواطن أن يستخرج شهادة الميلاد في المرحلة الأولى لتلك التجربة الجديدة".

وقال الإعلامي أحمد موسى:"يتم الحصول على شهادة الميلاد على الفور ويقوم المواطن بسداد 50 جنيه في الماكينة الإلكترونية، ووزارة الداخلية تستهدف راحة المواطن المصري".


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