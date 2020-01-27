بعد تفعيل السجل الذكي.. أحمد موسى: مش هتحتاج واسطة عشان تطلع شهادة ميلاد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية قامت بتفعيل المرحلة الأولى من السجل المدني الذكي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" دلوقتي انت مش عايز واسطة عشان تطلع شهادة ميلاد بعد تطبيق استخراج الأوراق الحكومية وشهادة الميلاد من الماكينات الإلكترونية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يمكن لأي مواطن أن يقوم بإصدار شهادة ميلاد من الماكينات الإلكترونية في دقائق معدودة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كل حاجة هتكون مميكنة في البلد، و يمكن لأي مواطن أن يستخرج شهادة الميلاد في المرحلة الأولى لتلك التجربة الجديدة".



