الأعلى للإعلام ينظم زيارة الإذاعيين الأفارقة للعاصمة الإدارية الجديدة

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام زيارة لوفد الإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية بالدورة المتقدمة رقم ٩ الى العاصمة الإدارية الجديدة .





وقام باستقبال الوفد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة والذي قام بتقديم عرض تفصيلى عن فكرة المشروع وما تم إنجازه على أرض الواقع حتى الآن. وقام الوفد بزيارة الحي الحكومي ومقر مجلس النواب بالعاصمة، وكذلك الحي السكني ومسجد الفتاح العليم والكاتدرائية . يذكر أنه سيتم الانتهاء العمل بالمرحلة الأولى بالعاصمة الجديدة في بحلول ٢٠٢٣.





وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على بعد ٥٠ كيلومتر شرق القاهرة وعلى بعد ٨٠ كيلومتر من مدينة السويس .ويهدف بناء العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف العبء على مدينة القاهرة. وتم البدء في بناء العاصمة الإدارية الجديدة في مايو ٢٠١٦.وتم تقسيم العمل بالعاصمة الجديدة إلى ثلاث مراحل وتم الانتهاء تقريبا من المرحلة الأولى والتي تحتوى على أحياء سكنية وحكومية وإدارية ورئاسية وتجارية وحي للسفارات.





وتحتوى العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى برج في إفريقيا والذي يبلغ طوله ٤٠٠ متر. وقد أبدى المتدربون الأفارقة سعادتهم البالغة بهذه الزيارة وتمنوا أن تخطوا بلادهم التجربة المصرية. جديرا بالذكر أن الوفد من ٨ دول إفريقية بواقع ١٣ متدرب بالدورة والدول هي الجابون، جيبوتي، تشاد، غينيا، كوناكري، توجو، السنغال، الكونغو الديمقراطية، مدغشقر