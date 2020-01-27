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برلمان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. استكمال تغطية ترعة جزيرة الدوم في أبوتشت

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:43 م
تغطية ترعة
تغطية ترعة
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يوسف رجب
أشاد الدكتور عباس محمد منصور، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، بالجهود التى يبذلها نواب الحزب بالمحافظة، فى إطار تنفيذ سياسة الحزب، التى تهدف للتخفيف عن المواطنين وتلبية المطالب الجماهيرية. 

وأشار منصور، إلى موافقة وزارة الموارد المائية والرى على استكمال مشروع تغطية ترعة جزيرة الدوم بأبوتشت استجابة لطلب النائب سحر صدقى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وأمينة المرأة بقنا.

أوضحت النائب سحر صدقى- عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وأمينة المرأة بقنا، بأنها تلقت ردًا من وزارة المائية بالموافقة على طلبها باستكمال تغطية 600 متر من ترعة جزيرة الدوم فى المسافة من 0.760 حتى الكيلو 1.160" نهاية الترعة" زمام الإدارة العامة لرى قنا. 

وأشارت صدقي، إلى أنه تم الإدراج بخطة الإدارة العامة لرى غرب قنا على أن يتم التنفيذ على عامين ماليين 2019/ 2020 – 2020/ 2021، وأن الوزارة اعتمدت مبلغ 2 مليون و450 ألف جنيه لاستكمال أعمال تغطية الترعة.
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