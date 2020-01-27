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مش هنسمع فوت علينا بكرة.. أحمد موسى: السجل المدني الذكي يقضى على الطوابير

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:48 م
السجل المدني الزكي
السجل المدني الزكي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تفعيل السجل المدني الذكي يقضي على معاناة المواطن المصري في السجل المدني.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "خلاص مش هنسمع فوت علينا بكرة، والدولة تتجه نحو الميكنة من اجل راحة المواطن المصري، ووداعا للطوابير في السجل المدني".

وتابع موسى "دلوقتي انت مش عايز واسطة عشان تطلع شهادة ميلاد بعد  تطبيق  استخراج الأوراق الحكومية وشهادة الميلاد من الماكينات الإلكترونية".

وأوضح "يمكن لأي مواطن أن يقوم  بإصدار شهادة ميلاد  من الماكينات الإلكترونية في دقائق معدودة ".

وأكمل: " كل حاجة هتكون مميكنة في البلد، ويمكن لأي مواطن أن يستخرج شهادة الميلاد في المرحلة الأولى لتلك التجربة الجديدة".

وأكد أنه "يتم الحصول على شهادة الميلاد على الفور ويقوم المواطن بسداد قيمة 50 جنيها في الماكينة الإلكترونية، ووزارة الداخلية تستهدف راحة المواطن المصري".

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