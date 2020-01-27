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أخبار العالم

وزير البترول: مصر تصدر الغاز الإسرائيلي بالكامل

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:46 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تحدث طارق الملا وزير البترول، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، عن الغاز الذي تستورده مصر من إسرائيل.

وقال الملا إن استيراد الغاز من إسرائيل بلغ 200 مليون قدم مكعبة يوميًا فيما يتم تصدير الغاز المستورد من إسرائيل بالكامل.

وعن الاتفاق المجرى بين قبرص واليونان وإسرائيل بشأن خط غاز "إيست ميد" والذي من المرتقب أن تضم إليه إيطاليا قريبا، قال إن الاتفاق يعود إلى عام 2015 ولا يزال محل دراسات، و"عرض على مصر الانضمام إلى هذه الاتفاقية لإنشاء الخط، لكننا وجدنا أنه ليس من المناسب في الوقت الحالي الاشتراك..ولا يزال العرض من طرفهم قائما".

وأوضح أن سبب القرار المصري بعد الانضمام إلى اتفاقية "إيست ميد" يعود إلى "وجود بنية تحتية بالفعل لدى مصر تمكننا من الاستفادة من الغاز اليوم، بدلا من الانتظار لسبع أو ثمان سنوات".

وكشف عن أن إنتاج مصر من الغاز تجاوز الـ7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مشيرًا إلى تجاوز الصادرات المليار قدم مكعبة يوميًا، وأن صادرات مصر من الغاز تجاوزت المليار قدم مكعبة، يتم تصديرها من محطة إدكو لإسالة الغاز.

وأضاف: "منتدى غاز شرق المتوسط تنضم إليه 7 دول والدور الأساسي لها في أكتوبر 2018 بين مصر وقبرص واليونان بمبادرة مصرية. من 2019 ونحن نبدأ الاجتماعات والهدف خلق هذا الكيان والغرض منها تنسيق السياسات التسويقية وترشيد استخدامات البنية التحتية لزيادة التعاون واستخدام البنية التحتية الموجودة في الدول وأهمها مصر".

وتابع:  "حجم مستحقات الشركات الأجنبية بلغ أقل من 900 مليون دولار ومستوى الفاتورة الشهرية بحدود 700 مليون دولار والفرق بحدود 200 مليون دولار وبالإمكان الانتهاء منه خلال السنة الحالية. وحجم الدعم الموجة للمنتجات البترولية بلغ أقل مستوياتة لأقل من 28 مليار جنيه مصري".
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