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مدير مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى: القطاع أُنشئ ليواكب آليات ومعطيات العصر المتسارعة.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:27 ص
أسامة الحديدى
أسامة الحديدى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أسامة الحديدى مدير مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى، إن قطاع الرصد والفتوى، أُنشئ؛ ليواكب آليات ومعطيات العصر المتسارعة، كي نلحق بركب التكنولوجيا والتنمية والتطور، ونستطيع أن نحاكي أبناءنا بما في أيديهم من آليات وأدوات هذا العصر .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناه "الحدث اليوم"، أن وظيفة المرصد هي الرد على كل الشبهات التي تثار ونواجه فوضى الفتاوى التي تبث عدم الاستقرار بالمجتمعات .

وأوضح أسامة الحديدى ، أن هذا المركز يقوم على 3 ركائز أساسية الأولى وهي ركيزة تفاعلية مع الجمهور مباشرة من خلال فتاوى هاتفية ومكتوبة ثانيا هي ركيزة تفاعلية تخدم على الركيزة الأولى من خلال قسم البحوث وقسم التدريب الذى يعمل على رفع الكفاءات للمفتي.

وتابع : أن قسم البحوث يعمل على الفتاوى التأصيلية التي تحتاج إلى تأصيل ويتعامل مع هذا المحتوى بـ13 لغة مختلفة .

واستكمل مدير مركز الأازهر العالمي للرصد والفتوى، أن مركز الرصد والفتوى يعمل بناء على استراتيجيات حديثة حتى نستطيع مواكبة العصر وما فيه .

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