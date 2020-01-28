قطار المحاكمات.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة وتفجير خط أنابيب البترول بعزبة المواسير.. وعدم قبول طعن أستاذ جامعي غازل طالبة على قرار إحالته للتأديب

تأجيل محاكمة رامى صبرى فى قضية التهرب الضريبي عدم قبول طعن أستاذ جامعي غازل طالبة على قرار إحالته للتأديب



شهد أمس، الاثنين، العديد من المحاكمات الهامة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ومعهد أمناء الشرطة بطرة وغيرها من المحاكم، حيث قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف، تأجيل محاكمة المتهمين بجريمة "تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بعزبة المواسير"، بمركز إيتاى البارود، والمتهم فيها ١٠ متهمين والتى راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصابا بحروق، لجلسة الأربعاء 29 يناير 2020، لتحقيق طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين واستدعاء شهود الإثبات في القضية.





بدأت الجلسة بسرد الطالبات الخاصة لدفاع المتهمين "فتحي. ع"، و"محمد. ر"، و"محمد. ع"، و"محمد. ف"، و"أحمد. ت"، و"أحمد. ر"، و"مصطفى. ف"، و"سعيد. ع".





وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، في الجلسة الأولى بتعويض بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، بتأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.





كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية فى واقعة حريق «إيتاى البارود» فى البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة 19 شخصًا.





كان مركز إيتاى البارود، تلقى فى 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.



