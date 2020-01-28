قطار المحاكمات.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة وتفجير خط أنابيب البترول بعزبة المواسير.. وعدم قبول طعن أستاذ جامعي غازل طالبة على قرار إحالته للتأديب

تأجيل محاكمة رامى صبرى فى قضية التهرب الضريبي
عدم قبول طعن أستاذ جامعي غازل طالبة على قرار إحالته للتأديب
شهد أمس، الاثنين، العديد من المحاكمات الهامة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ومعهد أمناء الشرطة بطرة وغيرها من المحاكم، حيث قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف، تأجيل محاكمة المتهمين بجريمة "تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بعزبة المواسير"، بمركز إيتاى البارود، والمتهم فيها ١٠ متهمين والتى راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصابا بحروق، لجلسة الأربعاء 29 يناير 2020، لتحقيق طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين واستدعاء شهود الإثبات في القضية.
بدأت الجلسة بسرد الطالبات الخاصة لدفاع المتهمين "فتحي. ع"، و"محمد. ر"، و"محمد. ع"، و"محمد. ف"، و"أحمد. ت"، و"أحمد. ر"، و"مصطفى. ف"، و"سعيد. ع".
وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، في الجلسة الأولى بتعويض بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، بتأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية فى واقعة حريق «إيتاى البارود» فى البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة 19 شخصًا.
كان مركز إيتاى البارود، تلقى فى 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في مُحاكمة حمادة السيد مُدافع أسوان و 43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء"، بمعاقبة حاتم عبد الفضيل، ومحمد عبد المحسن، ومحمد إبراهيم، وعبد الله محمد، ومحمد على السيد نبهان، ومحمد سعيد، وزهير أحمد، ويحيى محمود، بالسجن المؤبد.
ومعاقبة كل من على أحمد، وأحمد موافى، وأحمد غزال، بالسجن المشدد 15 سنة.
ومعاقبة كل من عبد الحي إبراهيم حسين حسين، وسامح حامد، ومحمد جودة، وأحمد شعبان، بالسجن المشدد 10 سنوات.
ومعاقبة محمد حامد، ورضا فتحي، وأحمد محمد، وأحمد عبد الله، بالسجن المشدد 7 سنوات.
ومعاقبة على محمد حسن، وأيمن موسى، وسيف الدين بن كمال، ومحمد بدوي، ومحمد عادل، وباسر علاء، والسيد محمد شرباص، ومحمد صابر، ومحمد أحمد، وجمعة محمد، وأحمد ماهر، وعبدالفتاح محمد، وأحمد إبراهيم شويخة، وعليوة الموجي، ومحمد محمود موسى، وأحمد اكرم، واحمد محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات.
ومعاقبة عمرو محمد، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه.
وبراءة كل من عبد الرحمن محمد، وحمادة السيد عبد العليم، وأحمد محمد السيد، وحامد عبد الدايم، ومحمد خالد، وأحمد محمد، ومحمد أبو بكر.
صدر الحكم برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.
وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر ارتكبوا ما يلي: تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، بعدم قبول الطعن المقام من أستاذ ورئيس قسم بكلية التجارة بإحدى الجامعات، على قرار إحالته لمجلس التأديب لما نُسب اليه من قيامه بمغازلة إحدى طالبات الكلية، لانتفاء القرار الإدارى.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
أقام الطعن أستاذ جامعي على قرار إحالته لمجلس التأديب لورود شكوى طالبة تتهمه بأنه تحدث معها بكلمات تنم عن الغزل وتنطوى على خروج على القيم والأخلاق الجامعية ومخلة بالحياء، وطالب بإلغاء القرار.
ورأت المحكمة أن قرار إحالة الأستاذ الجامعي لا يعد قرارًا إداريًا مما يجوز الطعن عليه استقلالًا، لأنه ليس من شأنه إحداث أثر قانونى، لكونه لا يؤثر بشكل نهائى فى المركز القانونى للأستاذ الجامعي، ولا يعد قرارًا إداريًا نهائيًا.
كما قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مدير عام منطقة تأمينات الشرقية للعاملين بالقطاع الحكومى، على قرار مجازاته والصادر عن رئيس صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، والمتضمن وقفه عن العمل احتياطيًا لمدة ٣ أشهر ووقف صوف نصف الأجر، لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة أن الطاعن لجأ للقضاء دون أن يقوم باللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات المختصة، ومن ثم فإنه يكون أغفل اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن .
ولم تأخذ المحكمة بما قدمه الطاعن من طلب مقدم للجنة التوفيق المختصة، لتقديمه بعد إقامة الطعن.
كما قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة الفنان رامى صبرى، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و 566 جنيها للضرائب العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل لورود التقرير.
وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألفا و 566 جنيها، عن أعماله فى الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.