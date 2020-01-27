ننشر تفاصيل مستهدفات الحكومة في الموازنة الجديدة لضبط الإنفاق العام

تبدأ وزارة المالية خلال الـ 6 شهور المقبلة، العمل بموازنة العام المالي 2021/2020 اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ والتي تشهد معها سريان قانون المالية العامة الجديد الجاري إحالته لمجلس النواب لمناقشته والبت فيه.





وصف تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدي البلد" عليه؛ موازنة العام المالي المقبل؛ بأنها موازنة للاصلاح الهيكلي من خلال تركيز علي اصلاحات هيكلية واسعة النطاق تشمل عددا من الملفات أبرزها التعاون مع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل علي توزيع ثماره بشكل شامل ومستدام علي جميع فئات الشعب المصري.





كشف التقرير عن استهداف تحقيق 5 أهداف من الموازنة الجديدة، جراء تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 المقرة من الأمم المتحدة، تتضمن اصلاحات في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية خلال الـ4 سنوات المقبلة؛ والتركيز علي الإصلاحات الهيلكية لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد وتوسيع دائرة التعاون مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة للتنمية الحقيقية و تذليل كافة العقبات التي تواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي.





ذكر التقرير أن أول تلك الأهداف حماية الأمن القومي المصري وسياستنا الخارجية، وثانيها التنمية وبناء الانسان، وثالثها التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي؛ إذ تسعي الحكومي لضمان حياة كريمة للمواطنين.





أضاف التقرير أن الهدف الرابع يتمثل في في النهوض بمستويات التشغيل، وآخرها تحسين مستوي معيشة المصريين، بالاضافة لتطوير برنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل يتسق مع استراتيجية التنمية الاستدامة مصر 2030 والتي تسعي لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام بالتعاون مع القطاع الخاص للقضاء علي الفقر و تحسين مستوي معيشة المواطنين وتحقيق التمكين الاقتصادي، بالاضافة لتوفير فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة لتقليل معدلات البطالة ورفع كفاءة الخدمات الأساسي وزيادة الانتاج المحلي الاجمالي.





وتسعي الوزارة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يتضمن تحقيق استقرار في مستوي الأسعار والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد و العمل علي زيادة الانتاج واتنماج الاقتصاد المصري دوليا، وتحقق الاستدامة للاتجاه النزولي في مؤشرات ومسارات الدين العام خلال الثلاثة أعوام المقبلة، واستهداف استقرار وشفافية السياسات الضريبية بالتوازي مع توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة ودعم التنمية الاقتصادية.