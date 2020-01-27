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أخبار البلد

القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن بتقديم كافة أوجه الرعاية للشاب محمد الذي تم تداول قصته على صفحات التواصل الاجتماعي وهو شاب ليس له مأوى ويتواجد بمحيط منطقة المطرية ويعاني صحيا من تضخم قدميه. 

ووجهت القباج معاونها للرعاية الاجتماعية علاء عبدالعاطي بضرورة إجراء التدخلات اللازمة للحالة، وتوجه على الفور رفقة فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى للتعامل مع الحالة. 

وتبين أن الشاب يبلغ من العمر 25 عاما ويعاني من صعوبة في التنفس وتضخم قدميه بشكل يعيقه عن الحركة (داء قدم الفيل). 

جرى التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية بمنطقة المطرية لعمل النظافة الشخصية للشاب وتغيير ملابسه، كما تم التنسيق مع مستشفى مصطفى محمود ونقل الشاب إلى المستشفى وتم عمل فحوصات وتحاليل وأشعة وسونار وتم حجزه بالمستشفى لحين إنتهاء تقديم كافة الخدمات والتدخلات الصحية وتم  ايداعه بدار عقيلة السماع  وتوفير بيئه آمنه له يتلقى فيها كافة أوجه الرعاية الاجتماعية. 

ويحاول فريق إدارة الحالة بالوزارة، التوصل إلى أهلية الشاب والعمل على إعادة دمجه مع أسرته مرة أخرى.
القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية
القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية
القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية
القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية
القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية
القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية
القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية
القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية
القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية
القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية
القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية
القباج توجه برعاية مصاب بداء الفيل في المطرية
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