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أخبار العالم

العرض لا يزال قائما.. وزير البترول يكشف سبب عدم انضمام مصر لاتفاقية إيست ميد

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تحدث وزير البترول المصري  في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس عن الاتفاق بين قبرص واليونان وإسرائيل بشأن خط غاز "إيست ميد"، و المرتقب أن تضم إليه إيطاليا قريبا.

وقال الملا إن الاتفاق يعود إلى عام 2015، ولا يزال محل دراسات، و"عرض على مصر الانضمام إلى هذه الاتفاقية لإنشاء الخط، لكننا وجدنا أنه ليس من المناسب في الوقت الحالي الاشتراك.. ولا يزال العرض من طرفهم قائما".

وأوضح أن سبب القرار المصري بعد الانضمام إلى اتفاقية "إيست ميد" يعود إلى "وجود بنية تحتية بالفعل لدى مصر تمكننا من الاستفادة من الغاز اليوم، بدلا من الانتظار لسبع أو ثماني سنوات".

وكشف عن أن إنتاج مصر من الغاز تجاوز الـ7 مليارات قدم مكعب يوميًا. مشيرًا إلى تجاوز الصادرات المليار قدم  يوميًا، يتم تصديرها من محطة إدكو لإسالة الغاز.

وتابع: "حجم مستحقات الشركات الأجنبية بلغ أقل من 900 مليون دولار ومستوى الفاتورة الشهرية بحدود 700 مليون دولار والفرق بحدود 200 مليون دولار وبالإمكان الانتهاء منه خلال السنة الحالية. وحجم الدعم الموجه للمنتجات البترولية بلغ أقل مستوياته لأقل من 28 مليار جنيه مصري".

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