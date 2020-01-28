طب حلوان تعلن عن مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية.. انطلاق فعاليات الجوالة في الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية.. اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ طب كفر الشيخ

طب حلوان تعلن عن مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية

انطلاق فعاليات مسابقات الجوالة في الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية

جامعة الفيوم: كلية الصيدلة تشارك في الملتقى الصيدلي الثاني بسوهاج

أول دفعة.. اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ طب كفر الشيخ

وأعلن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان عن مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية بمصر باستخدام الهاتف المحمول، دعما لزيارة الأماكن الأثرية، والتعرف على حضارة مصر العريقة وتاريخها.

وأعلن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان عن مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية بمصر باستخدام الهاتف المحمول، دعما لزيارة الأماكن الأثرية، والتعرف على حضارة مصر العريقة وتاريخها.

بدأت الجامعات بإعلان بعض المسابقات والأنشطة الطلابية بإجازة نصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.

بدأت الجامعات بإعلان بعض المسابقات والأنشطة الطلابية بإجازة نصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.





وقال محمد صادق رئيس لجنة التحكيم، ان المسابقة تضم 5 طلاب لكل فريق، حيث بدأت بتحية العلم المصرى من ثم انطلاق مسابقات القران الكريم، الحديث الشريف، والبحث الدينى، ختاما بحفلة السمر التى يتم تنظيمه يوميا، حيث تبدا اليوم جامعات السادات، جنوب الوادى، القاهرة وذلك بارض الجوالة بالمدينة الجامعية.





انطلق حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية، الذي تنظمه جامعة سوهاج تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة في الفترة من ٢٦الي ٣٠ يناير الجاري، تحت شعار" مصر بلد الأمن والأمان"، وذلك بمشاركة ٥٤٠ طالب وطالبة، يمثلون ١٠ جامعات مصرية، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد، وبحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.





وأعرب اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم في كلمته عن سعادته بتواجده وسط ابنائه من شباب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس، مرحبًا بجميع الوفود المشاركة أساتذةً وطلابًا وعاملين، ولأسرة جامعة سوهاج على الجهود التي بذلتها في الإعداد والتنظيم لفعاليات الملتقى على نحو يليق بمكانتها، مضيفًا ان مثل هذه الملتقيات تأتي في إطار اهتمام الدولة بإرساء قيم الترابط والتعارف والروح الرياضية بين الطلاب، مشيدًا بدور الجامعة كمنارة علمية وبيت خبرة رئيسي ومهم في تنفيذ برامج المحافظة لخدمة المواطنين، موجهًا شكره للدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة لدعمه الدائم وتعاونه المستمر مع المحافظة من اجل تنفيذ خطتها التنموية ومشروعاتها الاستثمارية.





ووجه الدكتور مصطفى عبد الخالق الشكر لقائد مسيرة النهضة بالجامعة الدكتور احمد عزيز لتعاونه المستمر واتاحة كافة الامكانيات من أجل خدمة العملية التعليمية والتى تصب في نهاية الأمر فى مصلحة الطالب الجامعى، مؤكدًا على أهمية الملتقى في حماية الشباب من الأفكار الهدامة من خلال تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، إلى جانب أنه يعد فرصة طيبة لمد جسور التواصل بين شباب الجامعات المختلفة وتعميق وتوطيد أواصر الصداقة بينهم وخلق روح التنافس الشريف بينهم في كافة الأنشطة.





واستهل الدكتور صفا محمود كلمته بتقديم الشكر لكل من ساهم في انجاح هذا الملتقى وخاصة رئيس الجامعة الداعم الرئيسي لكل الانشطة والفعاليات التي تحتضنها الجامعة، وبالأخص التي تتعلق بالأنشطة الطلابية لأهميتها ولتأثيرها الإيجابي في بناء وتكوين شخصية الطالب، والتي لا تقل أهمية عن العملية التعليمية، مؤكدًا ان الجامعة تفخر بتنظيم هذا الملتقى والذي يعقبه استضافة أسبوع شباب الجامعات المصرية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب يوم ٨ فبراير القادم، وهذا نادرًا ما يحدث في أي جامعة أن تنظم مثل هذين الحدثين الكبيرين رغم قلة مواردها.





ورحب الدكتور مجدى القاضي عميد الكلية بجميع الوفود من شباب الجامعات المصرية الذين تحملوا مشقة وعناء السفر للمشاركة بالملتقي، متمنيًا لهم اقامة طيبة في رحاب الجامعة، والذي تعد فرصة حقيقية لتعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الشباب والجامعات المصرية وتبادل الخبرات بينهم، مقدمًا شكره ً وتقديره لعمداء الكلية السابقين ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على مجهوداتهم ودورهم فيما تشهده الكلية من تطور ملحوظ في كافة المجالات العلمية والانشطة الطلابية، مؤكدًا أهمية دور الصيدلي في المجتمع في تقديم الوعي الصحي والتثقيف الدوائي للمرضى، داعياُ الطلاب من شباب الصيادلة بضرورة مواكبة التطور العلمي والصناعي لتطوير مهنة الصيدلة و تقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء.



