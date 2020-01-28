طب حلوان تعلن عن مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية.. انطلاق فعاليات الجوالة في الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية.. اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ طب كفر الشيخ

طب حلوان تعلن عن مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية
انطلاق فعاليات مسابقات الجوالة في الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية
جامعة الفيوم: كلية الصيدلة تشارك في الملتقى الصيدلي الثاني بسوهاج
أول دفعة.. اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ طب كفر الشيخ
بدأت الجامعات بإعلان بعض المسابقات والأنشطة الطلابية بإجازة نصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وأعلن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان عن مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية بمصر باستخدام الهاتف المحمول، دعما لزيارة الأماكن الأثرية، والتعرف على حضارة مصر العريقة وتاريخها.
وأوضح الاتحاد أن شروط المسابقة هى:
١- عدم استخدام الفلاتر والتعديلات على الصورة
٢- المشاركة بالصورة الأصلية مع ذكر اسم المكان الملتقط به الصورة
٣-عدم وجود توقيع شخصى على الصور
وأشار إلى أن آخر موعد لتسليم صور المسابقة يوم 31 يناير 2020.
يذكر أن كلية الطب جامعة حلوان أنهت امتحانات نصف العام الدراسى منتصف شهر يناير ٢٠٢٠ و تم تجهيز الكنترولات بالكلية لبدء أعمال التصحيح لإعلان النتائج بٱقرب وقت.
ويتنافس 45 طالبة وطالبة يمثلون 9 جامعات في مجالات مسابقة الجوالة ضمن فعاليات الملتقى الصيدلي والذي تنظمه جامعة سوهاج في فترة من ٢٦ الي ٣٠ يناير ٢٠٢٠ .
وقال محمد صادق رئيس لجنة التحكيم، ان المسابقة تضم 5 طلاب لكل فريق، حيث بدأت بتحية العلم المصرى من ثم انطلاق مسابقات القران الكريم، الحديث الشريف، والبحث الدينى، ختاما بحفلة السمر التى يتم تنظيمه يوميا، حيث تبدا اليوم جامعات السادات، جنوب الوادى، القاهرة وذلك بارض الجوالة بالمدينة الجامعية.
انطلق حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية، الذي تنظمه جامعة سوهاج تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة في الفترة من ٢٦الي ٣٠ يناير الجاري، تحت شعار" مصر بلد الأمن والأمان"، وذلك بمشاركة ٥٤٠ طالب وطالبة، يمثلون ١٠ جامعات مصرية، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد، وبحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.
وأعرب اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم في كلمته عن سعادته بتواجده وسط ابنائه من شباب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس، مرحبًا بجميع الوفود المشاركة أساتذةً وطلابًا وعاملين، ولأسرة جامعة سوهاج على الجهود التي بذلتها في الإعداد والتنظيم لفعاليات الملتقى على نحو يليق بمكانتها، مضيفًا ان مثل هذه الملتقيات تأتي في إطار اهتمام الدولة بإرساء قيم الترابط والتعارف والروح الرياضية بين الطلاب، مشيدًا بدور الجامعة كمنارة علمية وبيت خبرة رئيسي ومهم في تنفيذ برامج المحافظة لخدمة المواطنين، موجهًا شكره للدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة لدعمه الدائم وتعاونه المستمر مع المحافظة من اجل تنفيذ خطتها التنموية ومشروعاتها الاستثمارية.
ووجه الدكتور مصطفى عبد الخالق الشكر لقائد مسيرة النهضة بالجامعة الدكتور احمد عزيز لتعاونه المستمر واتاحة كافة الامكانيات من أجل خدمة العملية التعليمية والتى تصب في نهاية الأمر فى مصلحة الطالب الجامعى، مؤكدًا على أهمية الملتقى في حماية الشباب من الأفكار الهدامة من خلال تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، إلى جانب أنه يعد فرصة طيبة لمد جسور التواصل بين شباب الجامعات المختلفة وتعميق وتوطيد أواصر الصداقة بينهم وخلق روح التنافس الشريف بينهم في كافة الأنشطة.
واستهل الدكتور صفا محمود كلمته بتقديم الشكر لكل من ساهم في انجاح هذا الملتقى وخاصة رئيس الجامعة الداعم الرئيسي لكل الانشطة والفعاليات التي تحتضنها الجامعة، وبالأخص التي تتعلق بالأنشطة الطلابية لأهميتها ولتأثيرها الإيجابي في بناء وتكوين شخصية الطالب، والتي لا تقل أهمية عن العملية التعليمية، مؤكدًا ان الجامعة تفخر بتنظيم هذا الملتقى والذي يعقبه استضافة أسبوع شباب الجامعات المصرية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب يوم ٨ فبراير القادم، وهذا نادرًا ما يحدث في أي جامعة أن تنظم مثل هذين الحدثين الكبيرين رغم قلة مواردها.
ورحب الدكتور مجدى القاضي عميد الكلية بجميع الوفود من شباب الجامعات المصرية الذين تحملوا مشقة وعناء السفر للمشاركة بالملتقي، متمنيًا لهم اقامة طيبة في رحاب الجامعة، والذي تعد فرصة حقيقية لتعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الشباب والجامعات المصرية وتبادل الخبرات بينهم، مقدمًا شكره ً وتقديره لعمداء الكلية السابقين ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على مجهوداتهم ودورهم فيما تشهده الكلية من تطور ملحوظ في كافة المجالات العلمية والانشطة الطلابية، مؤكدًا أهمية دور الصيدلي في المجتمع في تقديم الوعي الصحي والتثقيف الدوائي للمرضى، داعياُ الطلاب من شباب الصيادلة بضرورة مواكبة التطور العلمي والصناعي لتطوير مهنة الصيدلة و تقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء.
وفي ختام الحفل ألقى الدكتور أسامة شوقي محاضرة تذكارية بعنوان "حب مصر" تحدث فيها عن تاريخ مصر باعتبارها مهد الحضارة التي احتضنت أقدم الحضارات وأعظمها، وتحدث عن الحضارة الفرعونيّة والتي لا تزال آثارها الخالدة ماثلة إلى يومنا هذا، مؤكدًا ان حب الوطن أفعال وليس كلام وان مصر تستحق منا كل الولاء و الانتماء فهي الوطن الذي له حقوق وواجبات علينا كمواطنين، والذي يتطلب منا الحفاظ على مكوناته ومقدراته بالجهد والعمل .
تشارك كلية الصيدلة جامعة الفيوم في الملتقى الصيدلى الثانى على مستوى كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية والخاصة تحت عنوان مصر الأمن والأمان والذي تستضيفه جامعة سوهاج خلال الفترة من 26/1/2020 وحتى 30/1/2020.
تأتي مشاركة كلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتورة مني حافظ حته عميد كلية الصيدلة.
يذكر أن الملتقى يعقد بشكل سنوي ويشارك فيه 40 طالبا وطالبة من كلية الصيدلة جامعة الفيوم ويضم عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية والإجتماعية والرياضية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة .
ويهدف الملتقى الصيدلى إلى تبادل الخبرات بالإضافة لعقد عدد من المحاضرات العلمية على هامش الملتقى.
اعتمد الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، اليوم، نتيجة الفرقة السادسة بالكلية، والتي تعد أول دفعة يتم تخريجها رسميًا في الكلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة نصير، الأستاذ بكلية الطب، ورئيس الكنترول، والدكتور خالد إسماعيل، رئيس قسم الجراحة العامة.
وعبر عبد العال، سعادته الغامرة باعتماد أول نتيجة لبكالوريوس الطب والجراحة في جامعة كفر الشيخ، موجهًا، التهنئة لأبنائنا طلاب الكلية بمناسبة تخرجهم.
كما أعرب عميد كلية الطب، عن تقديره للنماذج الإيجابية الطلابية التي حققت طموحاتها وطموحات أسرها وأساتذتهم في التفوق والنجاح، متمنيًا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة. ومن المقرر أن يعتمد مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، نتيجة أول دفعة لبكالوريوس الطب بالجامعة، رسميًا، تمهيدًا لتكليفهم بفترة الامتياز التي ستبدأ مارس المقبل.