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محافظات

أنقذ ابنته من عجلات القطار.. مصور الفيديو يروي تفاصيل أصعب دقيقتين في حياته

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:50 ص
إنقاذ اب لنجلته
إنقاذ اب لنجلته
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انجي هيبة
قال أحمد عاكف، الطالب بالفرقة الثانية كلية تجارة جامعة قناة السويس، صاحب الفيديو الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن قصة الفيديو بدأت مع وصول قطار السويس، يوم الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرا. 

وأضاف أحمد عاكف، أن من بين ركاب القطار، أسرة مكونة من ٤ أفراد، انقسموا بين أم ونجلها استخدموا النفق للوصول إلى الرصيف رقم ٣ لاستكمال رحلتها بقطار الإسماعيلية القاهرة، والأب الذي تركهما بصحبة ابنته، حيث آثرا القفز بين الأرصفة عن استخدام النفق، وبينما هما يقفزن علي الرصيف رقم ٢، سقطت الفتاة بالتزامن مع قطار البضائع، في مشهد حمل بين طياته الترقب والصمت الممزوج بالقلق من مجهول ربما يصيب الفتاة بمكروه.

 ولكن الأب أبى وقفز يحتضن ابنته ليبعدها بعض الشيء عن عجلات القطار، وبالفعل نجح في مشهد عجيب.
  
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لتنقذ العناية الإلهية الطفلة من الموت المحقق، وتمكن والد الطفلة من إنقاذ ابنته، بعدما ارتمى على جسدها مجتذبا إياها بعيدا عن مسار القضبان بنحو بضعة سنتيمترات والذي كان يسير عليه قطار آخر كان يغادر المحطة.

 وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور لطفلة سقطت أسفل عجلات القطار، وقيام والدها بالارتماء أعلاها واحتضانها  ليفاديها من موت محقق مع دخول القطار إلى المحطة.  

وهذه الواقعة التي حبست الأنفاس لنحو دقيقتين داخل محطة السكة الحديد الرئيسية بالإسماعيلية، أكدتها مصادر رسمية داخل محطة السكة الحديد بالإسماعيلية وشهود عيان، بطلها أب في العقد الثالث من العمر كان بصحبة طفلته في المحطة لاستقلال القطار الإكسبريس المتجه إلى الزقازيق وأثناء محاولته اللحاق بالقطار من أعلى شريط السكة الحديد سقطت طفلته بين رصيف المحطة أثناء مرور قطار آخر. 

وقال شهود العيان إن الأب لم يفكر لحظة في إنقاذ طفلته ولم يتردد عندما سمع صراخ طفله، وقدوم القطار الآخر من الجهة المقابلة، وألقى بجسده من أعلى الرصيف على القضبان واحتضن طفلته خوفا عليه من الموت مضحيا بنفسه. 

 وأكد شهود العيان أن الواقعة أبكت الجميع، والكل كان يدعو الله لإنقاذ الطفلة ووالدها رغم أن مشهد الموت محقق لا محالة ولكنها إرادة الله ولطفه.
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