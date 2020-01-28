نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعليم كفر الشيخ تحدد موعد تظلمات الطلاب.. تصحيح العينات العشوائية للشهادة الإعدادية 2020 بسيناء... 80.1% نسبة النجاح في مطروح

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، بدء تلقى طلبات التظلمات عن الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، يوم الجمعة المقبل الموافق 31 يناير الجاري ولمدة 15 يومًا، تنتهي يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، بدء تلقى طلبات التظلمات عن الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، يوم الجمعة المقبل الموافق 31 يناير الجاري ولمدة 15 يومًا، تنتهي يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل.

تبدأ الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة المقبل، في تلقي طلبات التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبرئاسة يوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

تبدأ الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة المقبل، في تلقي طلبات التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبرئاسة يوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وقالت إن تقديم التظلمات يكون بمقر الكنترول الفرعي للإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وسيتم تحديد موعد مراجعة أوراق الإجابة بمقر الكنترول الرئيسي للشهادة الإعدادية بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية بجوار مسجد الخياط، شارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ.





وأضافت وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنها حددت موعدًا لكل إدارة تعليمية، تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم، وتجنبًا للزحام، ويبدأ استقبال الطلاب حسب الجدول المحدد.





وتابعت: "يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب الاطلاع بمقر الكنترول الفرعي بالإدارة التابع لها، ويحدد في الطلب المادة أو المواد التي يرغب في الاطلاع على صورة كراسة إجابته فيها، ويتم تحديد الموعد من قبل لجنة النظام والمراقبة ويتم إبلاغ ولي أمر الطالب بموعد المراجعة، وتتم المراجعة بالمقر الرئيسي للكنترول بمدرسة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.





وأشارت إلى أن الاطلاع سيتم بداية من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة مساء، ويتم تسديد مبلغ 20 جنيهًا عن كل مادة يرغب الاطلاع على صورة الإجابة فيها، ويسمح للطالب فقط مصاحبًا ولي أمره للاطلاع على صورة ورقة الإجابة بعد التأكد من تحقيق شخصيته.





وحذرت وكيل الوزارة الطالب أو ولي أمره من استخدام المحمول في المكان المخصص للاطلاع، ويتسلم الطالب نموذجًا لكتابة ملاحظاته بخط يده، ويوقع ولي الأمر على النموذج على أنه اطلع على صورة كراسة إجابة نجله.





تصحيح العينات العشوائية للشهادة الإعدادية 2020 كشفت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من تصحيح العينات العشوائية في جميع المواد الدراسية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2020.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، إن العينة العشوائية بلغت 50 ورقة لكل مادة.

وجاءت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 82%، ولم تحصل أي ورقة على الدرجة النهائية.

وفي الحاسب الآلي كانت نسبة النجاح 96% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب.

وبلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية 80%، حيث حصل على الدرجة النهائية 12 طعبد العزيز عطية حسانين البا.

بينما بلغت النسبة في الدراسات الاجتماعية 96% وحصل على الدرجة النهائية 20 طالبا، وفي مادة العلوم جاءت نسبة النجاح 84% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب، وفي الرياضيات 86% وحصل على الدرجة النهائية 12 طالبا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه النسب والأعداد بعد تصحيح العينات العشوائية بإجمالي الـ50 ورقة التي تم اختيارها من جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر"، شاركت فى الاحتفال بيوم البيئة الوطني لعام 2020، الذي نظمت وزارة البيئة فعالياته للمرة الأولى تحت شعار "التحول للأخضر.. طريق للاستدامة" بهدف رفع الوعى لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة، وتعزيز الحفاظ عليها واستخدامها بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على جميع المستويات.



