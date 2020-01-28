هنفطر إيه النهارده..فول وبيض أومليت بالخضار ودنش بالعسل وعصير كوكتيل

وجبة الفطار تعتبر من الوجبات التى يفضل تناولها بشكل صحى ومتكامل، لأنها تمنح الجسم بالطاقة التى يحتاجها على مدار اليوم.





ونقدم لكم طريقة عمل الفول، والبيض الأومليت بالخضار، والدنش بالعسل ،وعصير كوكتيل .





مكونات الفول:-

- 1 علبة فول

- ملح

- فلفل

- خل

- ماء

- زيت

- ليمون





طريقة تحضير الفول:-





- يتم وضع كل المقادير و تمزج جيدا و تقدم.









مكونات البيض الأومليت بالخضار:-





- بيض

- ملح

- زبدة

- بصل

- فلفل الوان

- فلفل أسود





طريقة تحضير البيض الأومليت بالخضار:-





- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت





- ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا





- تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس





- ادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه









مكونات الدنش بالعسل:-

- 1/2 كوب كبير دقيق

- 1/2 كوب كبير سكر

- 100 جرام زبدة سائلة

- 1 ملعقة كبيرة لبن بودرة

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة خميرة

- 1/4 كوب كبير ماء دافئ