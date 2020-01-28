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اقتصاد

حماية المستهلك: استمرار اليوم المفتوح بكفر الشيخ ليومين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:00 ص
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
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محمد صبيح

قال الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك؛ إن مبادرة اليوم المفتوح التي اطلقها الجهاز بمدينة كفر الشيخ مستمرة لمدة يومين آخرين بحديقة صنعاء.


أضاف " عبد المعطي" في تصريحات له، إن المبادرة مستمرة للرد علي استفسارات وشكاوي المواطنين لحمايتهم من الممارسات الضارة التي يقوم بها بعض التجار ضمن استراتيجية الدولة لحل مشكلاتهم.


أكد أن هناك تكليفات من القيادة السياسية والحكومة للاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار، وتأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق، وتوجيهات الدكتور على المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات التى تسهم فى تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.


.وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة (محافظة كفر الشيخ  – مديرية الأمن – مباحث التموين – الطب البيطري مصلحة الدمغة والموازين- الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلى) لتنظيم حملات رقابية لضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك من خلال الحملات التي تشنها سيارات الضبطية القضائية التي ستجوب المحافظة يوم المبادرة ليكون هناك تكامل ومتابعة مستمرة وتنسيق تام بين الجهات للقضاء على أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك
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