محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب بملوى

قدم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمد عبد الله عبد الوهاب، الذي استشهد أثناء أداءه لواجبه الوطني في سيناء.





رافق المحافظ، العقيد وفقى سعد، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء وجدي زقزوق، رئيس مركز ملوى، وعدد من القيادات التنفيذية.





أعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد ،داعيا المولي عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، وقال المحافظ إن حق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل إخوانهم في القوات المسلحة.

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