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محافظات

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب بملوى

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:38 م
اللواء أسامة القاضى
اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
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ايمن رياض
قدم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمد عبد الله عبد الوهاب، الذي استشهد أثناء أداءه لواجبه الوطني في سيناء. 

رافق المحافظ، العقيد وفقى سعد، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء وجدي زقزوق، رئيس مركز ملوى، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد ،داعيا المولي عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، وقال المحافظ إن حق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل إخوانهم في القوات المسلحة.
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وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثني من إرادة وقوة وعزيمة قواتنا المسلحة والشعب المصري بأكمله على مواجهة تلك الأيادي الغادرة، واصفًا الإرهاب بأنه لا دين له ولا مكان له بين المصريين، معربا عن ثقته في القياده السياسية و قدرة قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة على هزيمة الإرهاب الأسود.
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب بملوى
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب بملوى
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