توقعات الأبراج وحظك اليوم 28/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
برج الحمل :
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تجربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانفصام بين اتجاهين، حدد خياراتك وكن واضحًا ودقيقًا في خياراتك وأفكارك ولا تتسرع
عاطفيًا: التباس وغموض في حياتك العاطفية نتيجة عدم تحديد خياراتك النهائية فحاول ان تحدد ما تريد ومن تريد
صحيًا: آلام الظهر والكتفين حلها الوحيد هو المشي أو السباحة أو ممارسة تمارين خاصة للتخلص منها .
برج الثور:
مهنيًا: قد يشير هذا اليوم إلى إرباك واضطراب وقلق وإرجاء لبعض المواعيد المهمة، تعيد تنظيم امورك المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي
عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب
صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك .
برج الجوزاء:
مهنيًا: تتكيّف اكثر مع المتغيرات الظرفية الطارئة على الصعيد المهني، على مدى الأيام الآتية وتعبر عن نفسك ببلاغة كلّية
عاطفيًا: تتغاضى بعض الشيء عن تصرفات الشريك الصبيانية، ثم تقرر أن تضع حدًا لها بطريقتك اللبقة المعروفة عليك
صحيًا: كن على استعداد دائم لأي مشروع ترفيهي أو رياضي من قبل العائلة فهو مفيد للجميع .
برج السرطان:
مهنيًا: ينصحك الفلك هذا اليوم تنفيذ جميع الواجبات لأن الجوّ ملائم جدًا ويسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات
عاطفيًا: اصطحب الحبيب في سهرات وامض معه أجمل الأوقات فهو بحاجة إلى الترفيه وبالتالي الاقتراب اكثر من بعضكما
صحيًا: حتى لا تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي، خفف من ساعات العمل الإضافية .
برج الاسد:
مهنيًا: مكافأة كبيرة اليوم، لكن تزداد مسؤولياتك العملية وتمتلك القدرة المطلوبة عند اللزوم لمواجهة كل من يحاول إبعادك عن طريق هدفك
عاطفيًا: طلب غير متوقع من الشريك، فكن واعيًا في ردك لئلا تدفع ثمن تسرّعك لاحقًا فانت تشخص مزاجي فكن حذر
صحيًا: إذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك الأمراض أكبر مدة ممكنة فالقرار بيدك يا عزيزي الاسد .
برج العذراء :
مهنيًا: يزوّدك هذا اليوم القدرة على خوض المنافسات والامتحانات بنجاح ومهارة، والانطلاق نحو أفق جديد في المجال المهني
عاطفيًا: اذا كنت مرتبط فهناك مشروع سفر مع الشريك بغية استعادة أجمل ذكريات الماضي وتجديد المشاعر والحب وشهر العسل
صحيًا: تتعدّد الاهتمامات والأنشطة والمشاريع الترفيهية بغية الترويح عن النفس وهذا الامر سينعكس بالايجاب على صحتك .
:برج الميزان
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن إيجابيات تجدد فيها حيويتك، تدعمك الحظوظ وتكون جريء في التعبير عن رأيك و تتمتع بسرعة بديهة
عاطفيًا: الرغبة في تحسين ظروفك العاطفية مع الشريك ، لن تقف عائقًا أمام اندفاعك وستظهر نتائج ذلك قريبًا جدًا
صحيًا: نتائج ممارسة الرياضة يوميًا بدأت تظهر، وتشعرك بارتياح لم تعرفه منذ مدة طويلة .
برج العقرب:
مهنيًا: يجعل هذا اليوم الآخرين يصغون إليك بإعجاب، وتحظى بالدعم المهني المطلوب من أرباب العمل للسير قدمًا في ما بدأته
عاطفيًا: يطلب منك اليوم التأنّي والهدوء والتراجع قليلًا حتى لا توسّع نطاق النزاعات مع الشريك ولا تتورّط في أي وعود
صحيًا: قم بواجباتك تجاه صحتك كما يجب ولن تكون إلا من أصحاب العافية والنشاط .
برج القوس:
مهنيًا: ينصحك الفلك هذا اليوم أن لا تتصرف بعدوانية مع زملاء العمل، وأن تتحلى بالهدوء وبالحكمة التي تتميز بها حتى لا تقع فى مشاكل مستقبلية
عاطفيًا: تبدو محتارًا اليوم أمام مجموعة من القرارات العاطفية المصيرية بشأن الاستمرار في العلاقة أو قطعها ففكر جيدا قبل اي قرار
صحيًا: قد تتذمّر بعض الشيء من كثرة الطلبات الداعية إلى ممارسة الرياضة، لكنها كلها في مصلحتك .
برج الجدي
مهنيًا: تحرز كل يوم تقدمًا في العمل وتنجز الكثير بفضل اجتهادك ومتابعتك الدقيقة للأمور وحرصك على التوصل إلى أفضل النتائج
عاطفيًا: لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذرًا في قراراتك وتجنّب العدائية تجاة الشريك، فهو قد لا يحتمل بعض تصرفاتك
صحيًا: جسمك ميال إلى البدانة بسرعة، انتبه إلى كميات طعامك، واكتف بثلاث وجبات فقط .
برج الدلو:
مهنيًا: لا يناسبك هذا اليوم، وقد توجّه إليك بعض الانتقادات القاسية من ارباب العمل، لكنك تواصل طريقك بثبات وقوة لتحقيق الأهداف
عاطفيًا: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك للقيام بما لا ترغب به بغية قطع العلاقة ففكر جيدا وقرر ما تريد
صحيًا: قلّة النوم تسبّب لك الإرهاق الفكري، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم وترتاح حتى تكون مركز فكريا .