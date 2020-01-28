توقعات الأبراج وحظك اليوم 28/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .





برج الحمل :

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تجربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانفصام بين اتجاهين، حدد خياراتك وكن واضحًا ودقيقًا في خياراتك وأفكارك ولا تتسرع

عاطفيًا: التباس وغموض في حياتك العاطفية نتيجة عدم تحديد خياراتك النهائية فحاول ان تحدد ما تريد ومن تريد

صحيًا: آلام الظهر والكتفين حلها الوحيد هو المشي أو السباحة أو ممارسة تمارين خاصة للتخلص منها .





برج الثور:

مهنيًا: قد يشير هذا اليوم إلى إرباك واضطراب وقلق وإرجاء لبعض المواعيد المهمة، تعيد تنظيم امورك المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي

عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب

صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك .





برج الجوزاء:

مهنيًا: تتكيّف اكثر مع المتغيرات الظرفية الطارئة على الصعيد المهني، على مدى الأيام الآتية وتعبر عن نفسك ببلاغة كلّية

عاطفيًا: تتغاضى بعض الشيء عن تصرفات الشريك الصبيانية، ثم تقرر أن تضع حدًا لها بطريقتك اللبقة المعروفة عليك

صحيًا: كن على استعداد دائم لأي مشروع ترفيهي أو رياضي من قبل العائلة فهو مفيد للجميع .





برج السرطان:

مهنيًا: ينصحك الفلك هذا اليوم تنفيذ جميع الواجبات لأن الجوّ ملائم جدًا ويسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات

عاطفيًا: اصطحب الحبيب في سهرات وامض معه أجمل الأوقات فهو بحاجة إلى الترفيه وبالتالي الاقتراب اكثر من بعضكما

صحيًا: حتى لا تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي، خفف من ساعات العمل الإضافية .





برج الاسد:

مهنيًا: مكافأة كبيرة اليوم، لكن تزداد مسؤولياتك العملية وتمتلك القدرة المطلوبة عند اللزوم لمواجهة كل من يحاول إبعادك عن طريق هدفك

عاطفيًا: طلب غير متوقع من الشريك، فكن واعيًا في ردك لئلا تدفع ثمن تسرّعك لاحقًا فانت تشخص مزاجي فكن حذر

صحيًا: إذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك الأمراض أكبر مدة ممكنة فالقرار بيدك يا عزيزي الاسد .







