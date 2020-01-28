جولة لـ عميـد طب المنوفية لمتابعة سير العمـل داخـل المستشفيـات الجامعيـة

قام اليوم الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ب جامعة المنوفية ، و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجولة لمتابعة العمل داخل المستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية .





يأتي ذلك بهدف منها الوقوف على المعوقات و التيسير على مرافقي المرضى المترددين على المستشفيات في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بذويهم و منها أعمال تسميح أذن الدفع بالدور السابع بإدارة الحسابات













و قد وجه عميد كلية الطب بجامعة المنوفية بأن تكون كافة الإجراءاتت الإدارية في مكان واحد لايضطر المترددين للصعود لأكثر من مكان لإنهاء أوراقهم الإدارية، و كذلك محاولة تجهيز مكان لائق بموظفى إدارة الحسابات في ظل التكدس الحالى للمكان المتواجدين به.





كما قام عميد كلية الطب بجامعة المنوفية بمتابعة العمل داخل وحدة صيانة الأجهزة الطبية و شدد سيادته على ضرورة سرعة الإنتهاء من جميع صيانة جميع الأجهزة داخل الوحدة و المتابعة مع الشركات الموردة لقطع الغيار اللازمة لعودة الأجهزة للعمل و ان يتم عمل بطاقة صيانة لكل جهاز داخل المستشفيات.





و فى إطار سعى إدارة المستشفي للتحول الرقمى و تطبيق نظام الـ HIS ، قام عميد كلية الطب بجامعة المنوفية بتفقد إدارة الإحصاء الطبي و أماكن حفظ التذاكر و المخطط له أن يكون إلكترونيًا و تكوين قاعدة بيانات لجميع المرضى المترددين على المستشفيات بالرقم القومى.



