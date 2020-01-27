فيديو فضيحة.. وزير الصحة الإسرائيلي لا يعرف اسم أخطر فيروس يهدد العالم

تداول نشطاء إسرائيليون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لوزير الصحة الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي لمحاولة طمأنة الناس من فيروس كورونا المنتشر بقوة في الصين.





وبحسب النشطاء وعدد من الإعلاميين الإسرائيليين، فإن وزير الصحة، ياكوف ليتسمان، لم يكن يعرف اسم فيروس كورونا الذي بات أخطر فيروس يهدد صحة الإنسان، وحديث الساعة في العالم حاليا.





ويظهر وزير الصحة الإسرائيلي في الفيديو وهو يتلعثم ويطلق على أسماء غريبة على الفيروس مثل "والا".





وقال مكتب الوزير ردا على مقطع الفيديو المنتشر، أنه يعرف اسم الفيروس، وأطلع الجمهور على تفاصيله، لكنه تلعثم في ذكر اسمه بعض الشيء



