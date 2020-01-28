اليوم .. الإمام الأكبر يلقي البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد

يلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، الذي ينظمه الأزهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف، ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.



ويعقد الأزهر الشريف المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، ويتضمن 7 جلسات نقاشية، تركز محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.