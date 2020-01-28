AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اليوم .. الإمام الأكبر يلقي البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:09 ص
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
Advertisements
أ ش أ
 يلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، الذي ينظمه الأزهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف، ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

ويعقد الأزهر الشريف المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، ويتضمن 7 جلسات نقاشية، تركز محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توافد شخصيات بارزة إلى مصر للمشاركة في مؤتمر الأزهر للتجديد في الفكر الإسلامي

خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التجديد.. رئيس مجلس الوزراء يكرم زقزوق ونصر فريد واصل

رئيس الوزراء يكرم شيوخ المجددين في مؤتمر الأزهر

رئيس الوزراء يكرم زقزوق وواصل في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الديني

وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية: مؤتمر الأزهر للتجديد جاء في وقته

الجلسة الثالثة لمؤتمر الأزهر تفند المفاهيم المغلوطة بشأن الجهاد والقتال

ترشيحاتنا

لأول مرة في مصر .. محطة وقود تجمع بين البنزين والغاز والسولار وشحن الكهرباء.. تفاصيل

أصالة تشعل السوشيال ميديا بمنشور جديد.. والجمهور يواسونها

قرار عاجل من رابطة دوري السلة الأمريكي عقب وفاة كوبي براينت

خلال زيارته لـ «بهية».. قصة منتصرة على المرض أهدت هاني عازر سبحة| صور

هنفطر إيه النهارده..فول وبيض أومليت بالخضار ودنش بالعسل وعصير كوكتيل

كلوب يثير أزمة بين ليفربول والاتحاد الإنجليزي بشأن مباراة شروسبيري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراجع كبير بـ أسعار فورد ford اليوم في مصر .. صور

أخبرت والدها بأنها تتحدث مع شخص في المحمول.. أم تعذب ابنتها بكيها بسكين في سوهاج

لقاء العمالقة.. يسرا وفيفي عبده وبوسي شلبي وصفية العمرى يتألقن