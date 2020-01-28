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تكنولوجيا

يا أهلا بالإجازة .. آبل صنعت 70 مليون آيفون لبيعها في الإجازات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت تقارير تقنية أن شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم ومصنعة الهاتف الأشخر آيفون، صنعت 70 مليون هاتف لبيعها فى موسم الأجازات حيث المبيعات تكون فى قمة ذروتها.

وبحسب جى إس إم آرينا التقني، صنعت آبل فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضى 52 مليون نسخة من هاتفي iPhone 11 و iPhone 11 Pro.

إلا أنها بدأت منذ يناير الجارى بتصنيع 6 مليون نسخة من  iPhone SE 2 والذى قد يتغير اسمه إلى  iPhone 9 وستستمر في ذلك حتى 31 مارس القادم، حيث تستهدف بيعها بالكامل عقب طرح الهاتف رسميًا فى فبراير القادم، والذي من المتوقع ان يكون متوسط سعره 475 دولارًا أمريكيًا.

وتمثل النسبة الماضي 12% من إجمالي الهواتف المصنعة أى أن هناك 40 مليون نسخة ستصنع من هاتفي iPhone 11 و iPhone 11 Pro لبيعها أيضًا فى العام الجارى.

وبحلول 29 سبتمبر القادم ستكون مصانع آبل قد قامت بتصنيع 195 مليون هاتف منذ 1 أكتوبر الماضى، كما أن سبتمبر سيشهد تقديم أول هاتف يعمل بتقنية الجيل الخامس من الصانع الأمريكي.



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