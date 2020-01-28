ننشر أهداف الحكومة للإصلاح الهيكلي بالموازنة الجديدة

حددت الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2020 المقبلة، مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ترتكز عليها الحكومة لدعم الاصلاحات الاقتصادية الهيكيلية، من بينها دعم الإطار المؤسسي وبناء قدرات لحماية استقرار مؤشرا الاقتصاد الكلي ودعم مسار كثيف العمالة .

أضاف تقرير صادر عن وزارة المالية،أنه من المقرر تطبيق ذلك من خلال تحقيق فائض أولي يضمن استمرار الاتجاه النزولي لنسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي بالتوازي مع تطبيق السياسات النقدية المستهدف لتخفض نسب التضخم إلي معدلات أحادية بالاضافة لجمع البيانات ونشها في مواعيدها المخددة وتطبيق استراتيجية الدين العام في الاجل المتوسط و تطبيق الايرادات في الأجل المتوسط.

أشار التقرير إلي أن الهدف الثاني يتمثل في تعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو عبر القطاع الخاص من خلال اطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات المصرية بمؤشرات أداء واضح يسمح بوجود قاعدة صادرات أكثر تنافسية بمنتجات ذات قيمة مضافة أعلي و تبني نظام حديث وأكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية بهدف دعم التنافسية والشفافية.

أوضح التقرير أن تلك الآليات تسعي لتقديم نظام حديث ومبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية و استكمال برنامج الطروحات العامة و تبني نظام مشتريات حديث لضمان القيمة مقابل ما يتم دفعه لدعم المنافسة بالإضافة للتركيز علي ميكنة الخدمات الحكومية و تحصيل ودفع الإيرادات الحكومية أيضا.