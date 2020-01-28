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حوادث

اليوم.. الجنايات تستكمل إعادة محاكمة 9 متهمين في أحداث عنف الموسكى

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:00 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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أحمد مهدي
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

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