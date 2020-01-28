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تكنولوجيا

هتشترى شاحن جديد لـ آيفون لهذا السبب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن علامة آبل الأمريكية الفاخرة المصنعة لهاتف آيفون على أعتاب تحول جذرى فى فتحات الشاحن خاصاتها، والتى ستجعل الملايين حول العالم يقومون بإستخدام شواحن جديدة تمامًا، بعد صدور تقارير تقنية تفيد بممارسة ضغوط على التفاحة الأمريكية لتغيير منفذ الـ 
Lightning خاصتها.

وفى حالة قامت آبل بتغيير منفذ الـ Lightning  الخاص بها فى آيفون القادم، ستكن ثانى نقطة تحول فى تاريخ الشركة بعدما استغنت عن فتحة سماعة الرأس عند إصدار أيقونتها السابقة iphone 7، إلا ان الخطوة الجديدة ستكون إجبارية وليست بمحض الصانع الأمريكى.

وبحسب businessinsider، بدأت آبل تقديم فتحة الشاحن الحالية منذ طرحها iphone 5 فى 2012، واستغنت عن القديمة العريضة تمامًا، إلا أنه حان الوقت لتقديم ابتكار جديد.

إلا أن توصيات الاتحاد الأوروبى، أوصت أبل تغيير فتحة الشاحن إلى USB-C، وستواجه إصداراتها الجديدة مشاكل مستقبلية داخل الدول الأعضاء فى الاتحاد فى حالة عدم العمل بتوصيته.

كان الاتحاد الأوروبى أوصى من قبل لشركات صناعة الهواتف الذكية بأن تجعل جميع هواتفها تعمل بشاحن واحد، وهو الأمر الذى سيتحدد فى جلسته القادمة للتصويت على القرار.

وفى حالة التصويت سيكون على أبل الامتثال للقرار، بعدما قدمت أكثر من مليار جهاز يعمل بالشاحن الحالى على مدار 8 سنوات كاملة.
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