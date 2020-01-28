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حوادث

خلى بالك.. أعمال رصف في شارع الهرم بالاتجاهين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:00 ص
اعمال اصلاحات على
اعمال اصلاحات على الطرق
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن استمرار عمليات غلق شارع الهرم جزئيا في الاتجاهين، بالإضافة لعمليات رصف في ذات المكان.

وقالت الإدارة إن الغلق يأتى في الاتجاهين أمام سينما الهرم بدون تعطيل لحركة المرور ولمدة 3 أيام تبدأ الجمعة 31/1/2020 وتنتهى الأحد 2/2/2020 على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الـ 5 صباحًا فقط.

كما سيتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالاتجاهين بدايةً من سينما الأهرام وحتى شارع خوفو لمدة 7 أيام بدءت الاثنين 27/1/2020 وتنتهي الأحد 2/2/2020 على أن يكون العمل طوال 24 ساعة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مختلف الجهات والانتهاء من الأعمال خلال المدد المعلنة دون تأخير وإعادة الشئ لأصله وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات بالالتزام بإرشادات اللوحات واللجان المرورية التى من المقررة نشرها بمحيط مناطق العمل تجنبًا للتكدسات.

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