شاهد .. اللقطات الأولى لأب ألقى بنفسه أسفل عجلات القطار لإنقاذ ابنته بالإسماعيلية

حصل موقع "صدى البلد" الاخباري، على فيديو يظهر وجه الأب الذى أنقذ ابنته وهو في حالة ارتباك بعد انقاذها من عجلات القطار بعد احتضانها بمحطة الإسماعيلية.

وأوضح الفيديو الذي قام بتصويره "احمد عاكف" احد شهود العيان على واقعة محطة قطار الإسماعيلية، الأب المسن بلحية بيضاء وهو يجلس محتضًا ابنته وهو مصدوم بينما تصرخ طفلته "بابا" وهي تبكي بين ذراعيه.

وبين الفيديو الأب وهو محاط بالركاب للاطمئنان عليه، بعد انتشاله هو وابنته بجوار قضبان قطار السكة الحديد، بعد أن حشر بجوار الرصيف وهو يحتضن ابنته خلال تحرك القطار بجانبهما وهما يعبران شريط السكة الحديد للحاق بقطار السويس قبل أن ينطلق من المحطة، بحسب رواية "احمد عاكف" المسبقة لـ"صدى البلد".

والجدير بالذكر ان الطفلة الصغيرة كانت تعبر هى ووالدها أسفل قطار بضائع قبل لحظات من اطلاقه داخل المحطة للوصول إلى الرصيف الاخر، قبل أن يتحرك القطار لحظة عبور الطفلة وقفز والدها نحوها واحتضنها حتى لا تصاب بأذى في تضحية تكشف معنى الابوة الحقيقى.