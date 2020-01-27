AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد .. اللقطات الأولى لأب ألقى بنفسه أسفل عجلات القطار لإنقاذ ابنته بالإسماعيلية

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:07 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

حصل موقع "صدى البلد" الاخباري، على فيديو يظهر وجه الأب الذى أنقذ ابنته وهو في حالة ارتباك بعد انقاذها  من عجلات القطار بعد احتضانها بمحطة الإسماعيلية.


وأوضح الفيديو الذي قام بتصويره "احمد عاكف" احد شهود العيان على واقعة محطة قطار الإسماعيلية، الأب المسن بلحية بيضاء وهو يجلس محتضًا ابنته وهو مصدوم بينما تصرخ طفلته "بابا" وهي تبكي بين ذراعيه.


وبين الفيديو الأب وهو محاط بالركاب للاطمئنان عليه، بعد انتشاله هو وابنته بجوار قضبان قطار السكة الحديد، بعد أن حشر بجوار الرصيف وهو يحتضن ابنته خلال تحرك القطار بجانبهما وهما يعبران شريط السكة الحديد للحاق بقطار  السويس قبل أن ينطلق من المحطة، بحسب رواية "احمد عاكف" المسبقة لـ"صدى البلد".


والجدير بالذكر ان الطفلة الصغيرة كانت تعبر هى ووالدها  أسفل قطار بضائع قبل لحظات من اطلاقه داخل المحطة للوصول إلى الرصيف الاخر، قبل أن يتحرك القطار لحظة عبور الطفلة وقفز والدها نحوها واحتضنها حتى لا تصاب بأذى  في تضحية تكشف معنى الابوة الحقيقى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أب يلقي بنفسه فوق جسد ابنته تحت عجلات القطار وينقذها من الموت المحقق | فيديو

لقطة للتاريخ .. شهود يروون قصة إنقاذ الأب لابنه من تحت عجلات القطار: بكينا جميعا

أب يلقي بنفسه أسفل عجلات القطار فداء لابنته.. اعرف الحكاية كاملة من مصورها

تعليق أحمد موسى على إنقاذ أب لابنته من الدهس تحت عجلات قطار بالإسماعيلية ..فيديو

أحمد موسى: استغربت من تعامل الجزيرة مع واقعة إنقاذ أب لابنته من الدهس دون إلقاء اللوم على الدولة

ترشيحاتنا

شيكابالا يعتذر لإدارة الزمالك عن أزمة مباراة مازيمبي

الزواج في القاهرة والإنجاب بـ كاليفورنيا وخناقة بالساحل الشمالي.. 22 محطة في قضية نسب طفلي أحمد عز وزينة

أكبر غرامة في تاريخ سوق المال المصرى.. إلزم شركة راية القابضة برد 110 ملايين جنيه

الآثار لا تعلم عنه شيئا.. العثور على مخزن به 12 مومياء فى سقارة بـ الجيزة

بعد 5 جوزات وحفيدتين.. غادة عبد الرازق تكشف عن مواصفات فتى أحلامها | فيديو

أول لقطة للأب الشجاع بعدما أنقذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة