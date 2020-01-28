الحمل مش السبب الوحيد.. تعرف على أسباب غير متوقعة للحموضة

حموضة المعدة عادة تصيب الحوامل في مرحلة ما لأن هرمون البروجسترون الذي يريح العضلات في الحمل يريح ايضًا صمام المعدة الذى يحافظ على الحمض خارج المريء، بالإضافة إلى ذلك، فإن الرحم يزيد الضغط على المعدة، مما يجبر الحمض على دخول المريء.





ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أسباب الحموضة ، وأبسط الطرق للتخلص منها.





وأسباب الحموضة ليست فقط خاصة بالطفل والرحم أحيانًا لها أسباب أخرى أثناء فترة الحمل وهي:





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1- قرحة المعدة.

2- التهاب القولون.

3- التهاب المرارة.

4- النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

5- اتباع عادات غذائية خاطئة، مثل تناول الأطعمة الغنية بالدهون، تناول الطعام في مواعيد غير منتظمة، وتناول أطعمة بها نسبة عالية من الأملاح.

6- زيادة الوزن الذي يسبب سوء هضم.







