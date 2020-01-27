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برلمان

أمين مستقبل وطن بالشرقية: الحزب داعم للدولة بكافة مؤسساتها في مواجهة التطرف والإرهاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:46 م
مستقبل وطن بالشرقية
مستقبل وطن بالشرقية
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محمد الطحاوي
عقد حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية بإشراف المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب ورئاسة المهندس أحمد الخطيب أمين الحزب بالمحافظة أولى اجتماعاته الدورية لأمناء أمانات الشباب بتشكيلها الجديد بمقر الحزب بمدينة الزقازيق بهدف التواصل الفعال والمستمر بين كافة قيادات وأعضاء أمانة الحزب بالمحافظة.

أكد المهندس أحمد الخطيب ان الحزب داعم للدولة المصرية بكافة مؤسساتها في مواجهة التطرف والإرهاب، مشيدا بدور الحزب التوعوي والتثقيفي الهام على أرض المحافظة لمساعدة الدولة المصرية داخليا وخارجيا وشرح ما يحاك من مؤامرات  ضدها.

وطالب الشباب بضرورة التثقيف والتوعية بكافة القضايا والمشاكل التي تتعرض لها الدولة لزيادة الوعي لدى المواطنين بالقضايا الاجتماعية والسياسية وخاصة في المناطق النائية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تمثيلا مشرفا للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف "الخطيب" أن أبناء مصر أثبتوا للعالم اجمع أنهم جنود أوفياء كلا في موقعه خاصة خلال فترة الاستحقاق للتعديلات الدستورية وأرسلوا رسالة إلى العالم أجمع اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية الرشيدة.
جاء ذلك بحضور المهندس على ابواحمد أمين مساعد الحزب بالمحافظة ومصطفى عمر أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالشرقية ود. روح الفؤاد محمد أمين الإعلام بالمحافظة وأمناء الشباب بالمراكز والمدن والأحياء.

ومن جانبه فقد حدد الدكتور إسلام الجوهري أمين شباب المحافظة أدوار واختصاصات العمل الذي سيتم خلال الفترة المقبلة بشكل منظم ومرتب دون عشوائية أو إخلال بالقواعد العامة واللوائح الحزبية المنظمة لذلك ،وأهمية التنسيق المسبق والعمل بشكل جماعي بروح الفريق الواحد.

وفي نهاية الاجتماع استمع "الخطيب" إلى أمناء  الشباب بمراكز ومدن وأقسام المحافظة حيث تم فتح باب المناقشة والرد على كافة استفساراتهم.
أمين مستقبل وطن بالشرقية: الحزب داعم للدولة بكافة مؤسساتها في مواجهة التطرف والإرهاب
أمين مستقبل وطن بالشرقية: الحزب داعم للدولة بكافة مؤسساتها في مواجهة التطرف والإرهاب
أمين مستقبل وطن بالشرقية: الحزب داعم للدولة بكافة مؤسساتها في مواجهة التطرف والإرهاب
أمين مستقبل وطن بالشرقية: الحزب داعم للدولة بكافة مؤسساتها في مواجهة التطرف والإرهاب
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