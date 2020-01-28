AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك الأفريقي: 112 شركة مسجلة ببورصة لندن برأسمال 125 مليار جنيه إسترليني في 2019

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:00 ص
البنك الإفريقي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية
Advertisements
محمد يحيي

أكدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أن هناك تعاونا وثيقا مع بورصة لندن لتوسيع نطاق الثروة بين القارة الإفريقية والمملكة المتحدة، معتبرة أنها أحد الخطوات الهامة لتمويل صفقات الاستثمار داخل القارة السمراء.

 

أوضح تقرير صادر عن مجموعة البنك أن إجمالي الشركات الإفريقية المدرجة ببورصة لندن خلال العام الماضي سجلت 112 شركة برأسمال سوقي يقدر بـ125 مليار جنيه استرليني، منها شركتان بقطاع الاتصالات جمعت 800 مليون جنيه إسترليني في رأسمالها من خلال الاكتتاب العام.

 

ذكر التقرير أن تلك الجهود تسعي لتنمية التجارة في إفريقيا وتوسيع علاقات المستثمرين الأجانب  بالتزامن مع إجرءات مجموعة البنك لإصدار أول سندات خضراء لها خلال يناير الجاري.


ونجحت مجموعة البنك خلال نوفمبر الماضي عبر منتدي الاستثمار الافريقي بالعاصمة الجنوب إفريقيا جوهانسبرج، في اجتذاب 40.1 مليار دولار عبر صفقات مع شركات نفط ووقود من بينها شركة النفط والوقود الحكومية Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) ، حيث حصلت على أكبر صفقة بقيمة 24.6 مليار دولار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث الرئاسة: السيسي يصل لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

بمشاركة الرئيس السيسي.. لندن تستضيف قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

شاهد.. المصريون ببريطانيا يستقبلون الرئيس بالأعلام والأغاني الوطنية

المصريون في الخارج يقفون في درجة حرارة صفر للاحتفال بوجود الرئيس في لندن.. شاهد

أنقذتنا.. سيدة مصرية تستوقف الرئيس باكية في بريطانيا.. فماذا قالت له؟

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسي لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

ترشيحاتنا

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

فيديو نادر.. عبلة كامل تتعرض لـ سؤال محرج من مذيعة

محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في السودان

حلم كبير.. كهربا يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة في أحدث ظهور له.. شاهد

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالجبنة والقشطة فى الفرن وبطاطس مشوية وكب كيك موز

حتحوت يكشف سبب غياب لاعب الأهلي عن مباراة النجم الساحلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة