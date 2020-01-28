البنك الأفريقي: 112 شركة مسجلة ببورصة لندن برأسمال 125 مليار جنيه إسترليني في 2019

أكدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أن هناك تعاونا وثيقا مع بورصة لندن لتوسيع نطاق الثروة بين القارة الإفريقية والمملكة المتحدة، معتبرة أنها أحد الخطوات الهامة لتمويل صفقات الاستثمار داخل القارة السمراء.

أوضح تقرير صادر عن مجموعة البنك أن إجمالي الشركات الإفريقية المدرجة ببورصة لندن خلال العام الماضي سجلت 112 شركة برأسمال سوقي يقدر بـ125 مليار جنيه استرليني، منها شركتان بقطاع الاتصالات جمعت 800 مليون جنيه إسترليني في رأسمالها من خلال الاكتتاب العام.

ذكر التقرير أن تلك الجهود تسعي لتنمية التجارة في إفريقيا وتوسيع علاقات المستثمرين الأجانب بالتزامن مع إجرءات مجموعة البنك لإصدار أول سندات خضراء لها خلال يناير الجاري.





ونجحت مجموعة البنك خلال نوفمبر الماضي عبر منتدي الاستثمار الافريقي بالعاصمة الجنوب إفريقيا جوهانسبرج، في اجتذاب 40.1 مليار دولار عبر صفقات مع شركات نفط ووقود من بينها شركة النفط والوقود الحكومية Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) ، حيث حصلت على أكبر صفقة بقيمة 24.6 مليار دولار.