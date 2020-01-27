AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري: حفتر حرر مدينة بنى غازى بـ 300 جندى فقط

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:23 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
Advertisements
إبراهيم القادري
قال مصطفى بكرى الكاتب والصحفي وعضو مجلس النواب ، إن الشوارع في ليبيا مهدمة والبيوت محطمة كما أن الدواعش كانوا يستولون على مسجد العتيق وكانوا يجرون به المحاكمات ويقطعون الرؤوس ومسجد الصحابة كان الركيزة الأساسية للدواعش الذين قاموا بنبش قبور الصحابة ، كما أن الدواعش كانوا ينزلون الشوارع للبحث علي النساء ويدخلون البيوت  ويقطعون الرؤوس ويدوسون على الناس بأحذيتهم .


وأضاف مصطفى بكرى خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عند التجول في درنة كنت متوقع حدوث أى شىء كما أن الجيش الوطني الليبي هو الذى قام بالدفاع عن الشعب الليبي وقد كان عدد الجيش الوطني عند محاصرة المدينة التي يوجد بها الدواعش 50 مقاتلا تابعين للجيش الوطني فقط وقامو بتضيق الخناق على الدواعش حتى قاموا بالسيطرة علي المدينة والقضاء على جميع من فيها من دواعش.


وأوضح مصطفى بكرى ، أن عند لقائي مع رئيس الوزراء الليبي في منطقة البيضاء قام بشرح جميع الأوضاع ، وذهبت إلى ليبيا بناء دعوة من وزير الخارجية الدكتور عبد الهادى الفايز وهو من حضر معي لقاء رئيس الوزراء ولقاء رئيس مجلس النواب الليبي .


وتابع : أن مدينة بنغازي كانت تحتوى على 11 ألف داعشي قاموا بتخريبها والقضاء على الحياة فيها وقد قام اللواء حفتر بمداهمة مدينة بنغازى بـ 300 جندى فقط وقام بتضيق الخناق علي الدواعش فيها ويرجع الفضل في القضاء على الدواعش إلى ال 300 جندي .


واستكمل مصطفى بكرى: عند تواجدي في ليبيا ذهبت إلى منطقة سوق الحوت والتي كانت تشبه رابعة في مصر ، وقمت بالذهاب إلى جامع بنغازي الذي انشأ منذ الخمسينات وقد رأيت هناك ما قام به الدواعش من خراب ودمار وعلمت أهمية وجود الجيش الوطني الليبي والذي كان له يد في التخلص من الدواعش .


وأشار إلى أن الليبيون يعتبرون أن مصر بلدهم الثاني و ممتننون للمصريين علي ما قامو به من اجلهم ويعتبرون الرئيس السيسي هو ولي أمرهم بما قدمه لهم من مساعدات ويشكرون البرلمان المصرى علي استضافتة إلي رئيس البرلمان الليبي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى ليبي: الجيش السبيل الوحيد لاستعادة الدولة من الميليشيات

مصطفى بكري: الجيش الليبي يقترب من العاصمة طرابلس

مصطفى بكري: السراج يمضي لآخر طريقة الخيانة والتآمر

على أبواب طرابلس.. حفتر تفصله خطوات من إنهاء الحلم التركي.. ليبيا ليست إرثا لــ أردوغان.. أبناء القبائل الشرفاء يتطوعون لــ مساندة المشير.. أحفاد عمر المختار يقبلون التحدي لمواجهة المستعمر التركي

بكري: الجيش الليبي يحقق انتصارات والمليشيات الإرهابية تهرب.. فيديو

دعوات للتظاهر في بنغازي تأييدا لموقف المشير حفتر الرافض للتآمر على ليبيا

ترشيحاتنا

حلم كبير.. كهربا يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة في أحدث ظهور له.. شاهد

خيانة وغدر .. يقتل زوج عشيقته ليخلو لهما الجو بالشرقية

كلام نهائي.. المقاصة يحسم مصير التعاقد مع إيمونيكي

صدمة لجماهير الزعيم.. رحيل نجم الهلال السعودي للبرازيل

فيديو نادر.. عبلة كامل تتعرض لـ سؤال محرج من مذيعة

محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في السودان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة